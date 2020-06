Bradleye ćwiczą na Złym Łęgu

Nad bezpieczeństwem podczas zajęć czuwali zarówno polski zespół zabezpieczenia medycznego, jak i amerykański zespół MEDEVAC. Wsparcie zapewniły również grupy ratowniczo-ewakuacyjne wydzielone z 2 batalionu saperów ze Stargardu.



Montaż filmu: sierż. Piotr Gubernat

DEFENDER-Europe 20+, w którym uczestniczy blisko 6000 żołnierzy polskich i amerykańskich oraz około 2000 jednostek sprzętu, jest modyfikacją pierwotnie planowanego do realizacji ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 - największego przerzut sił wielkości dywizji, w pełnej gotowości bojowej ze Stanów Zjednoczonych do Europy od 25 lat.

Głównym celem ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 Plus jest zwiększenie gotowości strategicznej oraz interoperacyjności dzięki zdolności do szybkiego rozmieszczenia oddziałów z USA do Europy, a także sprawdzenie możliwości państw-gospodarzy w zakresie ich przyjęcia. Warto podkreślić, że kluczowa dla ćwiczeń logistyka już została przetestowana i rozwinięta. Ćwiczenia, które potrwają do 19 czerwca, podnoszą także bezpieczeństwo wschodniej flanki.



Tekst: por. Ewa Złotnicka