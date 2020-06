Żegnamy bohatera – zmarł major Marian Słowiński

2 czerwca w wieku 101 lat odszedł na wieczną wartę major Marian Słowiński, weteran wojenny, żołnierz 1 Polskiej Dywizji Pancernej.

Major Marian Słowiński (pierszy z prawej).

Urodził się 8 maja 1919 w Inowrocławiu. W tym mieście skończył szkołę powszechną i wydziałową. W latach 1934–37 uczęszczał do Szkoły Wojskowej nr 1 w Koninie. Do początku września 1939 służył w 8 kompanii szkolnej w 67 pułku piechoty w Brodnicy.

W połowie września 1939 skierowano go do Rzeszowa, na stanowisko instruktora w 167 Rezerwowym pułku piechoty. Stamtąd ewakuował się na Węgry. Do 4 kwietnia 1940 przebywał w węgierskim obozie dla internowanych w Érsekújvár, skąd uciekł do Francji.