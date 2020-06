Poćwicz online z siedmioma sportsmenkami

Po drugim etapie

W drugim etapie akcji, który zakończył się dzisiaj, jako ostatni poprowadził trening kpr. Arkadiusz Gardzielewski. Multimedalista wojskowych mistrzostw świata w maratonie, który na zeszłorocznych igrzyskach wojskowych w Wuhan wywalczył złoto w klasyfikacji drużynowej, zaprezentował ćwiczenia wzmacniające i stabilizujące. – Takie ćwiczenia każdy maratończyk wykonuje na etapie bezpośredniego przygotowania startowego – wyjaśnił zawodnik. Wraz z nim online ćwiczyła m.in. Aleksandra Stanek, fizjoterapeutka personelu latającego Sił Zbrojnych RP, pracująca na co dzień w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Zakopanem. – Ćwiczenia były super. Cieszę się, że Gardzielewski pokazał, jak dobrze wykorzystać roller. Zaprezentował też, jak kompleksowo trenować z taśmami – przyznała kursantka, która jest popularyzatorką zdrowego stylu życia i sama prowadzi treningi online.

Przed Gardzielewskim w drugim etapie zajęcia prowadzili: pływak – szer. Kacper Majchrzak, biegacz na orientację – st. szer. Michał Olejnik, skoczek o tyczce – kpr. Paweł Wojciechowski, biegaczka specjalizująca się w biegach na średnich dystansach – mar. Angelika Cichocka i oszczepnik – szer. Marcin Krukowski. Zdaniem Aleksandry Stanek nie mieli łatwego zadania, gdyż w pół godziny ciężko jest poprowadzić kompleksowy trening. – Mimo krótkiego czasu sportowcy starali się podzielić trening na część rozgrzewającą, główną oraz rozciągającą i wyciszającą. Często są to ćwiczenia funkcjonalne, angażujące duże partie mięśniowe, które to właśnie są nam potrzebne w codziennym życiu. Ćwiczenia prezentowane były w pozycji niskiej oraz wysokiej i były zarówno statyczne, jak i dynamiczne. Niektórzy pokazali wersję łatwiejszą i trudniejszą danego ćwiczenia, co także jest ważnym aspektem zajęć, ponieważ jedne treningi są mniej wymagające i każdy może je wykonać, inne są skierowane do bardziej zaawansowanych osób – wyjaśniła fizjoterapeutka personelu latającego Sił Zbrojnych RP.

Aleksandra Stanek na ostatnich wojskowych igrzyskach w Wuhan jako fizjoterapeutka pracowała z reprezentantami Wojska Polskiego. Większość z nich prowadziła lub będzie prowadzić treningi w ramach „Wojskowej formy online – Ćwicz z nami”. Po obejrzeniu pierwszych 11 treningów online Stanek przyznała, że bardzo pozytywnie zaskoczyły ją ćwiczenia zaproponowane przez szer. Sofię Ennaoui. – W 30 min wplotła zarówno ćwiczenia na mobilizacje, jak i stabilność ciała w podporach oraz pracę stóp i aspekty równowagi. Dla mnie, fizjoterapeuty, był to kompleksowy trening – podkreśliła Aleksandra Stanek. Pochwaliła również innych sportowców. – Każdy starał się pokazać coś swojego. Heniu Szost wykorzystał kij i kamienie, a Marcin Lewandowski pokazał, jak można zmęczyć mięśnie zaledwie za pomocą taśmy do ćwiczeń – przypomniała i dodała, że Sofia Ennaoui pokazała podstawowe ćwiczenia. – To dobrze, bo często zapominamy o podstawie, a wykonujemy ciężkie i skomplikowane ćwiczenia. Dopiero potem przekonujemy się, że prostota okazuje się trudna – stwierdziła.



W drugim etapie zajęcia prowadził m.in. biegacz na orientację st. szer. Michał Olejnik. Film: MON

Popularyzatorka zdrowego stylu życia z Zakopanego pochwaliła akcję „Wojskowa forma online”. – Zasługuje na dużą pochwałę. Pokazuje bowiem, iż niezależnie od sytuacji, miejsca i sprzętu możemy przeprowadzić trening, wzmocnić swoje ciało, poprawić kondycję oraz w tym przypadku zobaczyć, jak trenują sportowcy i ćwiczyć z nimi, co także stanowi sporą dawkę motywacji. Przeprowadzane treningi są różnorodne, a zawodnicy pokazują, że nie trzeba mieć żadnego sprzętu, wystarczy kawałek podłogi i ewentualnie mata” – zauważyła Aleksandra Stanek. Podsunęła również swoje pomysły na kolejne treningi. – Świetnie byłoby dokładać ćwiczenia wzmacniające grzbiet w pozycji leżenia na brzuchu oraz w klęku podpartym. Doskonale uzupełnią one trening i kompleksowo, w połączeniu z innymi ćwiczeniami, zabezpieczą trenujących przed problemami z kręgosłupem. Myślę, że także ćwiczenia równoważne oraz z piłką gimnastyczną zainspirują wiele osób – zasugerowała pani Ola.

Mistrzynie z sześciu dyscyplin sportu

Podobnie jak podczas dwóch pierwszych etapów akcji, w trzecim treningi również będą się odbywały we wtorki i czwartki o godzinie 10, i potrwają pół godziny. Z harmonogramu wypadnie jeden dzień – 11 czerwca. W Boże Ciało zajęcia się nie odbędą. Osoby, które nie będą miały możliwości ćwiczyć wspólnie z mistrzami o godzinie 10, podobnie jak w przypadku treningów prowadzonych w pierwszym i drugim etapie, będą mogły obejrzeć je w dowolnym terminie. Nagrania treningów będą bowiem udostępnione w sieci – z dotychczasowych największą popularnością cieszyły się zajęcia prowadzone przez szer. Alicję Tchórz, które miały ponad 36 tysięcy wyświetleń.

Trzeci etap akcji rozpocznie 4 czerwca kpr. Oktawia Nowacka. Zawodniczka z Wojskowego Zespołu Sportowego w Białobrzegach jest pierwszym przedstawicielem pięcioboju nowoczesnego, który poprowadzi treningi w ramach „Wojskowej formy online – Ćwicz z nami”. Jest również pierwszym w gronie prowadzących medalistą igrzysk olimpijskich. W 2016 roku zdobyła w Rio de Janeiro brązowy medal. Oktawia Nowacka jest również złotą i brązową medalistką mistrzostw świata z 2015 roku oraz wielokrotną medalistką wojskowych mistrzostw świata. Na ostatnich wojskowych igrzyskach w Wuhan wywalczyła natomiast brązowy medal w klasyfikacji drużynowej.

Po pięcioboistce trening poprowadzi dżudoczka szer. Arleta Podolak. W 2013 roku zdobyła tytuł mistrzyni świata w kategorii juniorów. Jest wielokrotną medalistką wojskowych mistrzostw świata. Czempionaty dla żołnierzy rozgrywane są również w ramach organizowanych co cztery lata wojskowych igrzysk. Na VII Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych w Korei Południowej w 2015 roku wywalczyła brązowy medal w rywalizacji indywidualnej i srebrny w drużynowej. Z kolei przed kilkoma miesiącami w chińskim Wuhan zdobyła wraz z koleżankami brąz w turnieju drużynowym.

Trzeci trening w trzecim etapie akcji, 16 czerwca, poprowadzi szer. Sandra Drabik. Zawodniczka uprawia boks. W 2011 roku wywalczyła srebrny medal na mistrzostwach Europy. Jest multimedalistką krajowych czempionatów. W zeszłym roku odniosła znaczący sukces na Igrzyskach Europejskich – w Mińsku zdobyła brązowy medal.

Kolejnym sportowcem, z którym będzie można poćwiczyć w ramach „Wojskowej formy online – Ćwicz z nami” jest plut. Sylwia Bogacka. To druga medalistka igrzysk olimpijskich w gronie prowadzących treningi. W 2012 roku wywalczyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Zawodniczka z WZS w Białobrzegach uprawia strzelectwo. W swojej kolekcji medalowej ma złoty krążek mistrzostw świata – tytuł mistrzowski wywalczyła w 2014 roku w Grenadzie. Jest również pięciokrotną medalistką wojskowych mistrzostw świata.

Piąty trening poprowadzi duet mistrzyń z szermierczej planszy. Swoje zestawy ćwiczeń przedstawią: st. szer. Ewa Trzebińska z WZS Poznań i st. szer. Magdalena Piekarska-Twardochel z WZS Białobrzegi. Obie są szpadzistkami. Reprezentantka poznańskiego WZS w 2017 roku wywalczyła na mistrzostwach świata srebrny medal w rywalizacji indywidualnej i brązowy w drużynowej, a w 2019 roku na mistrzostwach Europy złoty w drużynie i brązowy indywidualnie. Natomiast Magdalena Piekarska-Twardochel jest srebrną i brązową medalistką mistrzostw świata. W zeszłym roku na wojskowych igrzyskach w Wuhan wywalczyła brązowy medal w turnieju indywidualnym.

Trzeci etap akcji zakończy 25 czerwca st. szer. Anna Kiełbasińska z poznańskiego WZS. Zawodniczka uprawia lekką atletykę. Specjalizowała się w biegach na 100 i 200 m oraz na 100 m przez płotki. Ostatnio zaczęła się specjalizować w biegu na dystansie 400 m. W zeszłym roku wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata w sztafecie 4x400 m oraz złoty medal w sztafecie 4x400 m na VII Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych w Wuhan.