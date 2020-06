Przekazanie dowodzenia pomiędzy 1 Dywizją Piechoty a 1 Dywizją Kawalerii

1 czerwca w Poznaniu odbyło się uroczyste przekazanie dowodzenia Wysuniętym Dowództwem Dywizyjnym Armii Stanów Zjednoczonych.



Stacjonującą w Polsce 1 Dywizję Piechoty (1st Infantry Division"The Big Red One") po ponad 2 latach służby, zastąpili żołnierze z 1. Dywizji Kawalerii (1st Cavalry Division "First Team") – najważniejszej dywizji pancernej USA, stacjonującej na co dzień w Fort Hood w Teksasie. Jednostką w Poznaniu dowodził będzie gen. bryg. Brett G. Sylvia, zastępca dowódcy 1. Dywizji Kawalerii.



Uroczystość odbyła się na terenie 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu. Od lutego 2018 roku 1 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych w ramach misji Atlantic Resolve dowodziła z Poznania wojskami chroniącymi wschodnią flankę NATO, dbając o bezpieczeństwo Polski i Europy. Wysunięte Dowództwo Dywizyjne Armii Stanów Zjednoczonych jest jedyną taką strukturą w naszym regionie.



W uroczystości wzięli udział: dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika oraz zastępca głównodowodzącego sił USA w Europie generał dywizji Joe Jarrard. Misja 1 Dywizji Kawalerii jest zaplanowana na 2 lata.



Tekst: ppor. Marcin Szubert, Daniel Jurkiewicz