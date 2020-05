Pierwsze Leopardy 2PL odebrane

Dzisiaj Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że 8 maja zakończyła z powodzeniem proces wojskowych badań i testów nad unowocześnianiem Leopardów 2A4 do standardu 2PL. Pierwszych pięć zmodernizowanych wozów w najbliższych dniach dotrze do Centrum Szkolenia Leopard, a docelowo wzmocnią 1 Warszawską Brygadę Pancerną.

„Polskie” Leopardy mają zainstalowane dodatkowe opancerzenie, wymienione systemy stabilizacji armaty i napędu wieży, unowocześnioną armatę Rh-120 L44, która została m.in. przystosowana do nowych typów amunicji. W czołgach ulepszono także systemy optoelektroniczne przeznaczone dla dowódcy i działonowego, w tym zainstalowaną kamerę termowizyjną III generacji typu KLW-1 Asteria .

Wojsko Polskie na początku maja zakończyło procedury związane z testami i badaniami czołgów Leopard 2A4 zmodernizowanych do standardu Leopard 2PL. W tym tygodniu armia odebrała dwa pierwsze unowocześnione wozy. Wraz z trzema kolejnymi, których odbiór ma się zakończyć jutro, zostaną one przekazane wojsku.

REKLAMA

Dwa z nich już zostały przekazane polskiej armii na początku tygodnia, a kolejne trzy czołgi powinny zostać odebrane przez wojsko najpóźniej do jutra. Według planów jednostka ze Świętoszowa ma otrzymać 142 Leopardy 2PL. – Dostawa pierwszych egzemplarzy to kluczowy etap w programie Leopard 2PL. Przyjęcie przez zamawiającego pojazdów otwiera przed naszym konsorcjum możliwość dostaw kolejnych partii czołgów – zapowiedział Andrzej Kensbok, prezes PGZ SA. Jednocześnie zapewnił, że następne wozy już są gotowe do badań.

Polska Grupa Zbrojeniowa wraz z Zakładami Mechanicznymi „Bumar-Łabędy” podpisała wart 2,4 mld złotych kontrakt na unowocześnienie wozów w grudniu 2015 roku. Przedstawiciele Bumar-Łabędy podkreślają, że projekt modernizacji czołgów Leopard 2 pozwolił firmie znacząco podnieść jej kompetencje dotyczące produkcji pancernej. – Zbudowaliśmy zaplecze logistyczne do prowadzenia napraw i obecnie pracujemy nad zabezpieczeniem dostaw części zamiennych oraz zwiększeniem poziomu „polonizacji” Leoparda 2PL. Naszym celem jest ustanowienie potencjału do regeneracji oraz produkcji wybranych elementów czołgu, przeprowadzania niezbędnej certyfikacji i wejścia w łańcuchy dostaw dla tego sprzętu wojskowego – powiedziała Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes gliwickich zakładów.

W realizację kontraktu na modernizację czołgów Leopard 2A4 zaangażowane (jako podwykonawcy) są również inne spółki należące do PGZ: PCO SA, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA w Poznaniu, Zakłady Mechaniczne Tarnów SA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. oraz Rosomak SA. Dostawcą technologii i praw do modernizacji niemieckich czołgów jest natomiast Rheinmetall Landsysteme GmbH.