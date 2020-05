Terytorialsi dostarczają środki dezynfekujące do szkół

Już od 25 maja terytorialsi z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczają środki dezynfekujące do wszystkich szkół i placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim z Agencji Rezerw Materiałowych.

Jednym z wielu etapów „Odpornej wiosny” jest wsparcie szkół i placówek oświatowych, które muszą być wyposażone w środki dezynfekujące, tak aby wszyscy, którzy zdecydują się posłać swoje dzieci z klas 1-3 do szkół podstawowych mieli pewność, że jest tam bezpiecznie.

Do 26 maja terytorialsi z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” dostarczyli środki dezynfekujące do ponad 510 szkół podstawowych. Obejmowały one powiaty toruński, aleksandrowski, radziejowski, włocławski, lipnowski, rypiński, golubsko-dobrzyński, brodnicki, inowrocławski, mogileński, żniński, nakielski, sępoleński, tucholski, wąbrzeski, grudziądzki, bydgoski, świecki, chełmiński.