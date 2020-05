Granatniki dla GROM-u poszukiwane

Komandosi z Jednostki Wojskowej GROM mają zostać wyposażeni w nowe jednorazowe przeciwpancerne granatniki. Firmy zbrojeniowe, które chcą zaproponować specjalsom taką broń, mogą do 15 czerwca zgłaszać się do przetargu ogłoszonego przez jednostkę. Podmiot, który zdobędzie zlecenie, będzie musiał dostarczyć broń najpóźniej do końca listopada.

Operatorzy z Jednostki Wojskowej GROM dysponują dwoma typami jednorazowych ręcznych granatników przeciwpancernych. Pierwszy to AT-4, czyli 84-mm konstrukcja firmy Saab, drugim jest RPG-75, czyli 68-mm granatnik produkowany przez czeski koncern Zeveta Ammunition. Tej ostatniej broni komandosi mają aż trzy modele: RGP-75-M, RPG-75-TB (z głowicami termobarycznymi) oraz RPG-75-MP (z głowicami termobaryczno-kumulacyjnymi).

Zarówno AT-4, jak i RPG-75 to broń o zasięgu około 500 m.

Być może jeszcze w tym roku żołnierze z elitarnej jednostki wojsk specjalnych otrzymają trzeci typ jednorazowych przeciwpancernych granatników. Kilka dni temu GROM ogłosił bowiem przetarg na zakup tego typu uzbrojenia.

Niestety nie wiadomo, jakich dokładnie granatników szuka jednostka. Przedsiębiorstwa obronne zainteresowane przetargiem mogą do 15 czerwca zgłaszać się do postępowania i tylko te, które spełnią wymagania formalnoprawne, otrzymają szczegółową specyfikację techniczną poszukiwanej broni.