Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego

26 maja żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej podjęli z Wojewódzkiej Bazy Magazynowo-Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej środki dezynfekujące, które dostarczyli do 42 jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim.

Zadanie transportowe zrealizowali żołnierze z batalionów strukturalnych 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Sekcji Mobilnego Modułu Przeładunkowego i 91 Batalionu Logistycznego z Komprachcic. Po instruktażu przeprowadzonym przez oficera dyżurnego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej kierowcy udali się do Wojewódzkiej Bazy Magazynowo-Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej, gdzie pobrali ponad 11 000 litrów płynów do dezynfekcji. Środki zostały następnie dostarczone do 42 urzędów miast i gmin na obszarze całego województwa opolskiego. Płyny do dezynfekcji zostaną rozdysponowane m.in. do przedszkoli, żłobków oraz szkół, które rozpoczęły od dnia 25 maja działalność opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów klas I-III.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik