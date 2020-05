Czas na praktyczne szkolenie studentów Legii

Studenci Legii Akademickiej przeszli już szkolenie teoretyczne i to w wyjątkowych, bo zdalnych warunkach z powodu pandemii koronawirusa. Teraz osoby, które zaliczyły egzamin, mogą zgłaszać się do udziału w etapie praktycznym. Zapisy trwają do 5 czerwca. Szkolenie ruszy już w sierpniu w wybranych jednostkach wojskowych w całym kraju.

Zapisy do 5 czerwca

Zaraz potem studenci przystępowali do egzaminów kończących szkolenie teoretyczne. Ci, którzy zaliczyli je pozytywnie, mogą teraz ubiegać się o udział w części praktycznej. – Do pierwszego etapu szkolenia w naszej Akademii przystąpiło 79 studentów, a część teoretyczną ukończyło 54 z nich. Nie znamy jeszcze ostatecznej liczby osób, które wezmą udział w części praktycznej, bo zapisy wciąż trwają – mówi por. Roksana Trawka, oficer prasowy Akademii Wojsk Lądowych.

Studenci mogą się zapisywać do 5 czerwca. Zgodnie z wytycznymi Sztabu Generalnego WP oraz w związku z sytuacją epidemiczną, mogą to zrobić na kilka sposobów. Wnioski można składać bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, ale możliwe jest także wysłanie ich poprzez platformę ePUAP do WKU lub WSZW lub przesłanie ich tradycyjną pocztą.

Co ważne, do udziału w części praktycznej szkolenia mogą też aplikować osoby, które dotąd nie mają orzeczenia o zdolności do pełnienia służby wojskowej. Chodzi tu głównie o kobiety, które – z nielicznymi wyjątkami – nie są objęte obowiązkową kwalifikacją wojskową po ukończeniu 18. roku życia. – W związku ze wstrzymaniem kwalifikacji wojskowej, już w marcu nie wszystkie ochotniczki zdążyły zdobyć takie orzeczenie. Dlatego teraz muszą zgłosić się do WKU po skierowanie na badania, które potwierdzą ich zdolność do służby wojskowej. Będą przyjmowane w pierwszej kolejności, podobnie jak kandydaci do służby w akademiach wojskowych – mówi ppłk Krzyżanowski. Uzyskanie pozytywnego orzeczenia jest bowiem jednym z warunków przystąpienia do szkolenia praktycznego.

Na termin niezbędnych badań czeka m.in. Paulina Skutecka, studentka II roku filologii angielskiej w Wyższej Szkole Filologicznej i jednocześnie pracownik wojska wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. – Od 1,5 roku pracuję w wojsku, poznałam to środowisko i stąd mój pomysł na udział w Legii. Uważam, że to świetna sprawa dla wszystkich tych, którzy myślą o armii, ale najpierw chcieliby się sprawdzić i w praktyce zweryfikować swoje umiejętności – mówi Paulina. I dodaje: – W przypadku III edycji nauka teorii odbywała się zdalnie, co wymagało od nas, studentów, więcej wysiłku i determinacji w przyswojeniu wojskowych zagadnień. Myślę jednak, że zdobyłam wymaganą wiedzę, co zresztą potwierdziłam, zdając egzamin kończący etap teoretyczny – mówi Paulina. Studentka złożyła już wniosek o powołanie na ćwiczenia.

Praktyka w sierpniu

Ilu studentów weźmie udział w szkoleniu praktycznym, będzie wiadomo po 10 czerwca, gdy zostaną zebrane dane ze wszystkich WKU.

W odróżnieniu od lat poprzednich, tegoroczna część praktyczna „Legii Akademickiej” zostanie przeprowadzona w jednym turnusie szkoleniowym. Powołanie studentów odbędzie się 8-9 sierpnia. Zaraz potem rozpoczną oni trzytygodniowe szkolenie w ramach modułu podstawowego. Ochotników czeka przysięga, a po pozytywnie zdanym egzaminie – mianowanie do stopnia szeregowego rezerwy. Osoby zainteresowane będą mogły kontynuować szkolenie w module podoficerskim. Odbędzie się ono w wytypowanych jednostkach wojskowych i potrwa od 30 sierpnia do 19 września. Kończący je żołnierze otrzymają stopień kaprala rezerwy.

– Zgłosiłam się na oba moduły, bo myślę, że to dla mnie szansa na rozwój. Gdy już skończę szkolenie, rozważę opcję udziału w studium oficerskim i wstąpienia do armii zawodowej – mówi Paulina.

Po zakończeniu szkolenia modułu podoficerskiego MON planuje też przeprowadzić dodatkowe szkolenie specjalistyczne w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wezmą w nim udział osoby, które zadeklarują taką chęć i będą miały najlepsze wyniki ze szkolenia praktycznego. Etap cyber odbędzie się od 20 do 26 września w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

„Legia Akademicka” to program MON-u mający na celu przeszkolenie wojskowe studentów ochotników. Jest on realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. W obu poprzednich edycjach do części teoretycznej zgłosiło się łącznie 9608 studentów z 63 uczelni. Obie części, teoretyczną i praktyczną, z sukcesem zakończyło 5107 osób.