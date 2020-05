Mama na służbie w 8.K-PBOT

„Wcześniej nie było możliwości połączenia pracy, rodziny, macierzyństwa i wojska. Teraz taką możliwość otrzymałam. Od kiedy dowiedziałam się, że można wstąpić do WOT i pogodzić to wszystko postanowiłam, że spróbuję. Nigdy nie należałam do osób, które są bierne w życiu, dlatego podjęłam to wyzwanie. Chciałam stać się bardziej samodzielna i niezależna, a to dla mnie i mojego synka Franciszka jest najważniejsze. W końcu szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko” – podkreśla szer. Paulina OZDOWSKA.

„Ostatnio usłyszałam od mojego 5-letniego synka: „Mamo jak będę duży to chcę zostać żołnierzycą tak jak Ty!”- dodaje z uśmiechem szer. Paulina OZDOWSKA.

„Jestem szczęśliwą mamą, kobietą i człowiekiem. Życie ma to do siebie, że czasami trzeba podjąć trudne decyzje i wkroczyć na drogę wielu wyrzeczeń. Służba w 8.K-PBOT to dla mnie nie tylko satysfakcja z wykonywanych zadań ale przede wszystkim duma, że dałam radę, potrafię i ciągle się rozwijam. Za to będę zawsze wdzięczna.”

„Macierzyństwo, to, że jestem mamą przedszkolaka odgrywa w moim życiu bardzo ważną i istotną rolę. Chciałabym go nauczyć, że pomaganie drugiemu człowiekowi jest bardzo ważne, że rodzina daje nam siłę, a pasja scala to wszystko w całość. Chcę żeby wyrósł na silnego, mądrego chłopca, który nie będzie bał się realizować swoich marzeń i osiągnie w życiu to co jest najważniejsze – szczęście” – komentuje szer. Paulina OZDOWSKA.

„Czego bym chciała życzyć sobie w tym dniu? Przede wszystkim zdrowia, siły i cierpliwości, bo miłość, pasję i szczęście już odnalazłam!”

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już blisko 24 tys. żołnierzy, z czego w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie OT ponad 1100 żołnierzy TSW. 20% z nich stanowią kobiety.

Tekst: kpt. dr Diana Warchocka/8 Kujawsko-Pomorska Brygada OT