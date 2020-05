Piąty punkt TEST & GO działa w Pleszewie

Pleszew jest już piątym miastem na mapie Wielkopolski, w którym działa mobilny punkty badań na obecność koronawirusa. Za organizację placówki do poboru wymazów metodą „drive-thru” odpowiadają żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

TEST&GO rozpoczął funkcjonowanie o godzinie 10.00 przy parku wodnym „PLANTY” na ul. Sportowej 4. Badania są bezpłatne i nie wymagają opuszczania samochodu przez osobę, od której zostanie pobrana próbka (metoda DRIVE-THRU). Na test trzeba zarezerwować sobie około 15 minut. Przebadane osoby otrzymają dostęp do wyników online, a w przypadku pozytywnego wyniku testu, informacja taka trafi do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Nadal można się zgłaszać na przeprowadzenie badania.

Organizacja takiego mobilnego punktu trwa ok 8-10 godzin i wymaga ciężkiej pracy 25 żołnierzy. To trudne i odpowiedzialne zadanie. Wymaga dużego skupienia szczególnie zachowania wszelkich procedur bezpieczeństwa w trakcie pobierania wymazów. Punkt będzie działał od dziś do środy. Szacujemy, że uda się przebadać ok. 700 osób. - tłumaczy ppłk Tomasz Woźniak dowódca 124 batalionu lekkiej piechoty odpowiedzialny za przygotowanie punktu „Test&GO”