Dowódca PKW z wizytą w Kabulu

Wręczając wyróżnienia, dowódca PKW złożył laureatom gratulacje, podkreślił jednocześnie znaczenie sprawnego posługiwania się bronią, które powinno być podstawową umiejętnością każdego żołnierza – Doskonalenie strzelania buduje pewność siebie i zaufanie, nie tylko na polu walki. Wasze umiejętności to wyznacznik Waszego profesjonalizmu. Niech będzie to kolejny dowód naszej wojskowej współpracy. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali także pamiątkowe certyfikaty oraz pisemne podziękowania od dowódcy polskiego kontyngentu.

Druga część uroczystości była okazją do pożegnania przez przedstawicieli polskiego kontyngentu wojskowego gen. bryg. Williama Taylora, który przez ponad rok pełnił obowiązki szefa zespołu doradców przydzielonych do Ministerstwa Obrony Afganistanu (Ministerial Advisory Group – Defence). Udział polskiego kontyngentu w uroczystości miał szczególne znaczenie. W poprzednich latach gen. bryg. William Taylor służył ramię w ramię z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Ghazni, natomiast przez ostatnie miesiące na co dzień współpracował w HQRS z oficerem XI zmiany PKW, odpowiedzialnym za prowadzenie bieżącej analizy sytuacji operacyjnej wojsk afgańskich oraz synchronizację procesu planowania operacji strony koalicyjnej i afgańskiej. W podziękowaniu za współpracę płk pil. Waldemar Gołębiowski wręczył generałowi medal pamiątkowy XI zmiany PKW RSM Afganistan oraz dyplom uznania. Gen. bryg. William Taylor w swoim przemówieniu podziękował za zaangażowanie Wojska Polskiego w budowaniu stabilizacji i pokoju w Afganistanie oraz wieloletnią współpracę, sięgającą misji ISAF. Generał podkreślił jednocześnie znaczenie wyjątkowych relacji polsko-amerykańskich – Zawsze ceniłem Wasz profesjonalizm, zaangażowanie i oddanie sprawie. Wasza postawa godna jest najwyższego uznania.

W kolejnym dniu pobytu w Kwaterze Głównej misji Resolute Support w Kabulu, 22 maja br., Dowódca XI zmiany PKW Afganistan RSM płk pil. Waldemar Gołębiowski, spotkał się z amerykańskimi generałami, którzy w najbliższym czasie rónież zakończą służbę w Kwaterze Głównej misji Resolute Support.

Dowódca PKW spotkał się z gen. dyw. Patrickiem Matlockiem oraz adm. Nicholasem Homanem. Obaj amerykańscy oficerowie przez ponad rok pełnili służbę na wyeksponowanych stanowiskach w HQRS. Osobista wizyta dowódcy kontyngentu była wyrazem podziękowania za owocną współpracę z polskimi żołnierzami XI zmiany PKW Afganistan RSM. Generałowie nie szczędzili słów uznania dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, z którymi w poprzednich latach mieli możliwość współpracować.



Tekst: mjr Kamil Szynkowski