Nieustanne doskonalenie

1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej w ramach przygotowania do najważniejszego ćwiczenia br. ANAKONDA-20 zrealizował zintegrowane zajęcia taktyczno-ogniowe.

Zmotoryzowani rozpoczęli szkolenie wczesnym rankiem we wtorek, 12 maja, a do macierzystego garnizonu powrócili w środę w godzinach wieczornych. Zajęcia realizowane zostały w oparciu o pobliski Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Obiekty poligonu są bardzo dobrze znane żołnierzom Siedemnastki, ale i tym razem dowódcy zadbali, by zajęcia były dynamiczne, ciekawe i odzwierciedlały obecne zagrożenia.

W trakcie blisko czterdziestu godzin nieustannego szkolenia, żołnierze 1 bpzmot wykonali szereg zadań ogniowych zarówno w dzień, jak i w warunkach ograniczonej widoczności. W kolejno następujących epizodach doskonalili patrolowanie, konwojowanie, reakcję na zasadzki. Ewakuowali rannych z rejonów walk i udzielali im pierwszej pomocy przedmedycznej.