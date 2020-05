Żołnierze zdezynfekowali szkołę

19 maja grupa zadaniowa z odwodu chemicznego 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej została skierowana do szkoły podstawowej w Łęknicy, gdzie realizowała profilaktyczną dezynfekcję pomieszczeń zajmowanych przez żołnierzy 34 BKPanc w trakcie wcześniej wykonywanych zadań związanych z zabezpieczeniem granicy RP.

- Zadanie otrzymaliśmy w poniedziałek, a niespełna 24 godziny później nasze siły i środki już realizują dezynfekcję szkoły oddalonej ponad 150 km od Międzyrzecza. Czasu na zorganizowanie przemieszczenia naszych chemików było niewiele, ale w takich przypadkach jak zawsze przydaje się doświadczenie i właściwe przygotowanie. Odwód chemiczny 17 WBZ jest utrzymywany w stałej gotowości do działania, uruchomiliśmy jedynie odpowiednie procedury i już każdy wiedział co ma robić. Realizacja takich zadań jest dla chemików możliwością praktycznego sprawdzenia procedur i wykorzystania umiejętności, które szlifują na ćwiczeniach i poligonach. Mamy tu do czynienia z obopólną korzyścią, po pierwsze żołnierze mają możliwość realnego działania, a po drugie wykonując swoją pracę mają wymierny wkład w walkę z COVID19 i to jest dla nich dodatkową motywacją - ocenia mjr Marcin Grocki, szef wojsk chemicznych 17 WBZ

Zdjęcia: 17 BZ