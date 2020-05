Orzeczenia lekarskie żołnierzy będą ważne dłużej

Epidemia koronawirusa sprawiła, że działalność wojskowych komisji lekarskich, które orzekają o zdolności do służby wojskowej, została ograniczona do minimum. Badaniom w wyznaczonym terminie nie mogli poddać się piloci wszystkich typów statków powietrznych, skoczkowie spadochronowi , a także nawigatorzy pokładowi oraz nurkowie i płetwonurkowie marynarki wojennej.

Dopuszczające do służby na wymienionych stanowiskach badania wojskowi przechodzą co 12 miesięcy. Zdaniem przedstawicieli MON-u, brak ważnego orzeczenia lekarskiego mógł negatywnie się przełożyć na zdolności bojowe sił zbrojnych, czyli uniemożliwić pełnienie dyżurów bojowych czy dyżurów w systemie ratownictwa obrony powietrznej oraz wykonywanie lotów dyspozycyjnych. Dlatego resort obrony narodowej postanowił zmienić przepisy i dostosować je do sytuacji związanej z epidemią.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Propozycja resortu zakłada przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich wydanych ostatnio żołnierzom. Orzeczenie o zdolności do służby, które otrzymali wcześniej, będzie obowiązywać na czas epidemii oraz do 6 miesięcy po jej zakończeniu. Dzięki temu żołnierze będą mogli dalej pełnić służbę, a przed komisją lekarską stawią się później. – Wprowadzone rozwiązania mają zniwelować negatywne skutki ograniczonego dostępu do placówek medycznych oraz wykluczyć sytuację, w której żołnierz ze wskazanej grupy nie ma ważnych badań – wyjaśniają przedstawiciele MON-u.