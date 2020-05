Terytorialsi dostarczają żywność

Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej codziennie pokonują setki kilometrów, by paczki z żywnością trafiały na czas do wszystkich osób objętych pomocą przez ośrodki i domy pomocy społecznej.

Tylko w ciągu kilku ostatnich dni żołnierze 62 batalionu lekkiej piechoty z Radomia i podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) przewieźli i pomogli rozładować ponad 20 ton żywności. Dzięki zaangażowaniu terytorialsów, żywność trafiła do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Najuboższym w Szydłowcu, Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, oraz Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.

Wojskowe ciężarówki przewiozły do Urzędu Miasta Radom i Starostwa Powiatowego w Radomiu 15 palet płynów do dezynfekcji z Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w Nowych Grobicach. - Wsparcie instytucji samorządowych i sanitarnych to ważny element walki z pandemią. Przewozy wielkotonażowe to jedno z zadań, które realizują w ramach operacji “Odporna wiosna” radomscy terytorialsi. Pomoc w umożliwieniu sprawnego działania tym jednostką, wpisuje się w credo Wojsk Obrony Terytorialnej: "Jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności" – dodaje podpułkownik Łukasz Baranowski, dowódca 62 blp w Radomiu.