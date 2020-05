Kolejny punkt TEST and GO działa w Ostrowie

TEST&GO rozpoczął funkcjonowanie w godzinach porannych na parkingu przed Stadionem Miejskim przy ul. Paderewskiego. Badania są bezpłatne i nie wymagają opuszczania samochodu przez osobę, od której zostanie pobrana próbka. Na test trzeba zarezerwować sobie około 15 minut. Przebadane osoby otrzymają dostęp do wyników online, a w przypadku pozytywnego wyniku testu, informacja taka trafi do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Nadal można się zgłaszać na przeprowadzenie badania.

- To trudne zadanie i odpowiedzialne zadanie. Wymaga dużego skupienia szczególnie zachowania wszelkich procedur bezpieczeństwa w trakcie pobierania wymazów. Po raz trzeci punt został przygotowany przez żołnierzy 124 batalionu lekkiej piechoty ze Śremu - tłumaczy ppłk Tomasz Woźniak odpowiedzialny za przygotowanie punktu Test&GO. Na placu wymazowym wyznaczonych jest pięć stref: wyczekiwania, ewidencyjna, badań, odpoczynku oraz odkażania. Pobrane próbki przekazywane są do laboratorium i poddawane badaniom diagnostycznym. Test można wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00.

TEST&GO rozpoczęło swoje funkcjonowanie decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Punkty Test&GO będą organizowane przez wybrane brygady obrony terytorialnej oraz żołnierzy innych rodzajów sił zbrojnych. Test&GO będą wykorzystywane regionalnie – zgodnie z wnioskami kierowanymi przez wojewodów.

Tekst: kpt. Marcin Misiak