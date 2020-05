Komitet Wojskowy NATO o pandemii

Działamy solidarnie. Razem pokonamy wszystkie wyzwania – zapewnił Stuart Peach, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, który zebrał się, by omówić sytuację związaną z pandemią COVID-19. Uczestnicy potwierdzili też swoje zaangażowanie w budowę silnego i gotowego do działania Sojuszu. Polskę reprezentował gen. Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Komitet Wojskowy NATO to organ doradczy Rady Północnoatlantyckiej. Tworzą go szefowie sztabów generalnych oraz obrony wszystkich państw członkowskich Sojuszu. Wczoraj oficerowie zebrali się, by omówić sytuację związaną z pandemią koronawirusa i jej skutkami. Obrady odbyły się w formie telekonferencji.

Po spotkaniu Stuart Peach, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO poinformował, że wojska z państw NATO prowadzą ponad 150 misji wspierających placówki i personel medyczny, żołnierze zbudowali ponad 50 szpitali polowych i dostarczyli ponad 35 tysięcy łóżek zabiegowych. Cały czas prowadzą także międzynarodowe transporty lotnicze.