Humber już w Polsce!

Na pokładzie samolotu C-130E Hercules z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego do Polski przyleciał Humber, historyczny pojazd z czasów II wojny światowej.

Załadunek brytyjskiego samochodu pancernego odbył się we Włoszech, w bazie Sigonella, dokąd 12 maja br. poleciały samoloty 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Na pokładach C-130E Hercules z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego oraz CASA C-295M z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego odbył się transport żołnierzy II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) IRINI do Sigonelli.

Podczas lotu powrotnego z Włoch do Polski, na pokładzie C-130E Hercules „podróżował” nietypowy ładunek: Humber - pojazd z okresu II wojny światowej. Samochód pancerny został dzień wcześniej załadowany na pokład samolotu przez specjalnie do tego przygotowany personel 3. Skrzydła oraz żołnierzy PKW IRINI. Nietypowy ładunek został w bezpieczny sposób umieszczony w samolocie, tak aby bezpiecznie i stabilnie dolecieć na wrocławskie lotnisko. Następnie pojazd zostanie przekazany do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.