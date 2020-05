Wielonarodowy trening strzelecki w LITPOLUKRBRIG

Dzisiaj w Lublinie na strzelnicy wojskowej żołnierze trzech państw Litwy, Polski i Ukrainy realizowali wspólne szkolenie ogniowe z broni osobistej.

Po raz pierwszy żołnierze litewscy, polscy i ukraińscy zebrali się wspólnie na strzelnicy, aby wziąć udział w szkoleniu ogniowym z broni osobistej. Przed szkoleniem zakończonym egzaminem żołnierze LITPOLUKRBRIG zostali zapoznani ze specyfikacją pistoletu wojskowego, z którego odbyło się strzelanie.

- Szkolenie ogniowe jest bardzo istotnym elementem w funkcjonowaniu każdej Brygady, a tym bardziej jednostki międzynarodowej jaką jest LITPOLUKRBRIG. To naprawdę ważny moment dla nas, ponieważ zapoczątkowaliśmy wielonarodowe strzelanie i co kwartał, cyklicznie będziemy je realizować. Cały czas szkolimy się i doskonalimy swoje umiejętności być móc przekazać zdobytą wiedzę i doświadczenia naszym jednostkom afiliowanym poszczególnych państw, a także aby być gotowym do prowadzenia ewentualnych, przyszłych operacji - zaznaczył pułkownik Michał MAŁYSKA, Szef Sztabu LITPOLUKRBRIG.