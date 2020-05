Gotowość techniczna w 23 Pułku Artylerii

Utrzymanie gotowości pododdziałów wojskowych do wykonywania zadań to nie tylko szkolenie na poligonach czy placach ćwiczeń. To także codzienny wysiłek wkładany w zachowanie sprawności sprzętu i uzbrojenia, bo dobre przygotowanie sprzętu, jego kompleksowa obsługa oraz dbałość o sprawność techniczną jest podstawowym gwarantem jego niezawodności.

Czas „technicznej majówki” między działalnością szkoleniową a służbą patrolową na posterunkach granicznych artylerzyści wykorzystują na wykonanie czynności obsługowych i konserwacyjnych sprzętu wojskowego. Utrzymanie sprzętu w sprawności technicznej w głównej mierze spoczywa na użytkowniku danego sprzętu.