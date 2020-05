Cyberbezpieczeństwo to nasz priorytet

Cyberprzestrzeń ma praktyczny wymiar – nowoczesne technologie i narzędzia sprawiają, że nasze życie jest wygodniejsze, a w obecnej sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19 oraz związanych z nią ograniczeń, rozwiązania technologiczne wręcz umożliwiają nam dalsze funkcjonowanie, w sensie zawodowym czy społecznym. Systemy teleinformatyczne i aplikacje zapewniają nam kontakt, możliwość zdalnej pracy czy kształcenia. Pandemia koronawirusa wymusiła na nas przeniesienie jeszcze większej części naszej codziennej aktywności do sieci. Właśnie dlatego musimy pamiętać, że łatwość dostępu do sieci, swoboda komunikacji, wymiany doświadczeń i idei, musi iść w parze z odpowiedzialnością i dbaniem o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Jest to środowisko, w którym jednostki oraz zorganizowane grupy przestępcze działają aktywnie przy użyciu nowych narzędzi. W wymiarze geopolitycznym i instytucjonalnym jest jednocześnie atrakcyjnym obszarem dla wielu państw do realizowania celów politycznych, zadań wywiadowczych lub konkretnej projekcji władzy.

Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa nie mają wyłącznie charakteru kinetycznego. Postępująca cyfryzacja i automatyzacja kolejnych obszarów życia sprawia, że każdego dnia coraz więcej procesów zależy od technologii i rozwiązań cyfrowych. Szacuje się, że w każdej sekundzie sieć powiększa się o 30 GB danych. Dynamicznie rozwija się koncepcja Internet of Things (IoT) – codzienne urządzenia, które nas otaczają, stają się częścią transgranicznego systemu wymiany informacji. Jednak świat cyfrowy nie może być dziś uznany za ostoję stabilności i bezpieczeństwa.

Jednym z filarów programu jest obszar edukacji i szkolenia, a jego celem przygotowanie wyspecjalizowanego personelu, dlatego tak istotne dla resortu są wszelkie inicjatywy wspierające rozwój i kompetencje kadr eksperckich. Jedną z takich inicjatyw jest konkurs im. Mariana Rejewskiego.

Celem konkursu im. Mariana Rejewskiego jest zainteresowanie młodych, zdolnych ludzi obszarem cyberbezpieczeństwa, rozumianym przez pryzmat wyzwań i rozwiązań technicznych związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym czy kryptologią, ale także kwestii takich, jak uregulowania formalno-prawne działań w cyberprzestrzeni czy też socjotechniczne aspekty metod działania cyberprzestępców. Chcemy pokazać, że Siły Zbrojne RP są innowacyjnym środowiskiem pracy oraz służby i mają wiele do zaoferowania ekspertom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Cieszę się, że I edycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem (wpłynęło 40 prac). Otrzymane prace były poddane ocenie przez grono wybitnych specjalistów z uczelni wojskowych oraz cywilnych, ekspertów Sił Zbrojnych RP, prokuratury oraz policji. W zgodnej ocenie recenzentów prace charakteryzowały się wysokim poziomem naukowym oraz dojrzałością, a wiedza ich autorów często wykraczała poza program kształcenia. To motywuje nas do dalszego działania, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej edycji konkursu im. Mariana Rejewskiego.