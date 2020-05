Zostań jednym z nas

Służba wojskowa, mundur żołnierza Wojska Polskiego od zawsze budzi zaufanie i powszechny szacunek. Aby zostać jednym z nas, wystarczy chcieć, a droga do munduru jest naprawdę prosta.

Służba wojskowa jest specyficzna i z całą pewnością wymaga określonych predyspozycji, ale daje ogromną satysfakcję i dumę ze służby dla Polski. Współczesny rynek pracy, rynek pracownika powoduje, że jest młodzi ludzi mogą przebierać w ofertach zatrudnienia. Obecne pokolenia nie szuka już tylko wyłącznie stabilizacji i przyzwoitych zarobków, oczekuje unikatowych doświadczeń, dobrej atmosfery, możliwości realizacji własnych pasji, możliwości rozwoju. Taka jest właśnie służba w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej.

Młodzi ludzie często chcą coś zmienić w swoim życiu, ponieważ nie są zadowoleni ze swojego statusu społecznego, pomimo dobrych zarobków, nie czują satysfakcji z tego co robią. Oczekują czegoś więcej, chcą być postrzegani w swoich lokalnych społecznościach jako ludzie godni zaufania, chcą identyfikować się z określoną grupą zawodową, którą ludzie powszechnie szanują i poważają, a to gwarantuje mundur żołnierza. Jeśli dodamy do tego solidne uposażenie, dodatki, jasno określoną drogę rozwoju, wyjazdy zagraniczne, i co najważniejsze wykonywanie zadań na rzecz bezpieczeństwa kraju to służba wojskowa staje ciekawą alternatywą na obecnym rynku pracy.