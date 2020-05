Kolejne maseczki od wojskowych studentów

Kolejni podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych postanowili dołączyć się do szycia masek ochronnych, aby wspomóc potrzebujących w tym trudnym okresie walki z koronawirusem.

Dzięki uprzejmości mieszkańca Wrocławia, pana Bronisława, podchorążowie otrzymali maszynę do szycia, która usprawnia ich pracę oraz umożliwia niesienie pomocy na większą skalę. Jest to ciąg dalszy współpracy Akademii Wojsk Lądowych z osobami cywilnymi, dzięki któremu możliwe jest rozszerzenie działalności oraz wykorzystanie chęci do pracy studentów Uczelni. - Będąc w Akademii również możemy przyczynić się do walki z epidemią i tym niewielkim gestem zadbać o bezpieczeństwo tych, którzy są najbardziej narażeni – mówi st. kpr. pchor. Zuzanna Witkowska, która zainicjowała akcję szycia masek.

Maski uszyte przez podchorążych w pierwszej kolejności będą przeznaczone dla kolegów i koleżanek oddelegowanych do pomocy w innych jednostkach, jak również dla podchorążych działających intensywnie w rejonie Wrocławia.