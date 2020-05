Kolejne Rosomaki-S

– Planujemy zakup 60 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak-S do przewozu obsług przenośnych zestawów Spike. Umowę chcemy zawrzeć jeszcze w III kwartale tego roku. To kolejny kontrakt z polską zbrojeniówką, który wzmocni siły zbrojne – poinformował kilka dni temu w mediach społecznościowych szef MON, Mariusz Błaszczak.

Jak wynika z ogłoszenia, które ukazało się w tej sprawie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 6 maja, wojsko nie planuje pozyskać od firmy Rosomak S.A. zupełnie nowych pojazdów. „W ramach powyższego zadania, wersja specjalna KTO „Rosomak-S”, będzie budowana na podwoziu bazowym KTO Rosomak, które w celu dokonania na nich zabudowy specjalistycznej zostaną wydzielone Wykonawcy z zasobów Sił Zbrojnych RP” – czytamy w ogłoszeniu.

Negocjacje z należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółką Rosomak S.A. już się rozpoczęły. Niestety, nie wiadomo,kiedy się zakończą i ile polskie wojsko będzie musiało zapłacić za modyfikację sześćdziesięciu KTO Rosomak do standardu Rosomak–S. Co ważne jednak, wojsko oczekuje, że wykonawca umowy odtworzy gwarancję dla przekazanych podwozi bazowych.