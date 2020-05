Cybersecurity Challenge PL2020

Organizator, fundacja The Bridge, zaprosiła do udziału przedstawicieli 65 uczelni: politechnik, wydziałów prawa, zarządzania/ekonomii, akademii medycznych i wojskowych z całego kraju. Wszyscy uczestnicy operowali w zespołach, ale nie zostały one utworzone na poszczególnych uczelniach. Studenci zostali tak podzieleni na zespoły, by w każdym znajdowali się specjaliści z danej dziedziny. Zadaniem każdego z nich było opracowanie rozwiązań, które pomogą rządowi w powstrzymaniu ataku hakerskiego i problemach, jakie spowodował.

Powstrzymać atak hakerów na firmę farmaceutyczną, a także zneutralizować jego skutki – to zadanie, któremu musieli sprostać uczestnicy Cybersecurity Challenge PL2020. W cybernetycznym turnieju, zorganizowanym przez fundację The Bridge, wzięli udział studenci z ponad 60 polskich uczelni. Wśród nich byli podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

REKLAMA

Zadanie, z jakim zmagali się uczestnicy turnieju, opracowali eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji. Jego scenariusz zakładał, że hakerzy zaatakowali jedną z firm farmaceutycznych, dostawcę szczepionek. Rezultatem było zainfekowanie jednej z linii produkcyjnych przedsiębiorstwa, efekty działań cyberprzestępców wpłynęły też na działanie jednej z placówek ochrony zdrowia.

– Studenci podczas wykonywania zadania mieli możliwość konsultacji z tzw. aktorami, którzy dbali o dynamikę całego przedsięwzięcia, a także udzielali uczestnikom wskazówek. Jednak, aby je otrzymać, studenci musieli odpowiednio formułować pytania – mówi Margo Koniuszewski, prezes fundacji The Bridge. – Do powstrzymania cyberataku konieczne było zdobycie informacji o tym, że szczepionkę kupiło wojsko, a zostali nią zaszczepieni żołnierze, którzy przygotowywali się do wyjazdu na misje – dodaje.

Wyzwaniu, jakie studentom rzuciła fundacja The Bridge, usiłowało sprostać m.in. 16 podchorążych z Akademii Wojsk Lądowych, na co dzień studiujących na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie i w Wydziale Zarządzania. – Podchorążowie, którzy uczestniczyli w Cybersecurity Challenge PL2020, to najlepsi z najlepszych. Mimo że wszyscy mieli solidne podstawy dotyczące wojskowości, poświęciliśmy wiele czasu na przygotowania do działań w cyberprzestrzeni. Starałem się im przekazać jak najwięcej wiedzy dotyczącej tego środowiska walki, analizowaliśmy między innymi ataki cybernetyczne, jakie miały miejsce na świecie w ostatnich latach – mówi płk dr hab. inż. Mariusz Frączek z Zakładu Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL. – Udział w tym wydarzeniu był dla podchorążych na pewno ciekawym doświadczeniem, tym bardziej że scenariusz nawiązywał do sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia, czyli epidemii COVID-19. Taki atak, z którym musieli się zmierzyć podczas turnieju, mógłby mieć miejsce w rzeczywistości – dodaje.

Jak mówi organizator wydarzenia, rozwiązania zaproponowane przez poszczególne zespoły zaskoczyły samych jurorów. – Jury było pod wrażeniem poziomu wiedzy uczestników. Szczególne wrażenie wywarł fakt, że studenci podchodzili do rozwiązania problemu bardzo kompleksowo, doskonale wiedzieli, jak funkcjonuje krajowy system związany z działaniem w cyberprzestrzeni, jakie instytucje za niego odpowiadają i w jaki sposób są od siebie zależne – mówi. Dodaje także, że uczestnicy wykazali się bardzo dużymi zdolnościami komunikacyjnymi i umiejętnością pracy w zespołach. – Bez tego elementu, trudno byłoby im zrealizować postawione przed nimi zadania – zaznacza.

Spośród wszystkich drużyn – w każdym województwie działała jedna – jury wybrało cztery, które ich zdaniem poradziły sobie z wyzwaniem najlepiej. Były to zespoły operujące w województwach – łódzkim, opolskim, wielkopolskim i pomorskim.

Z uwagi na duży sukces wydarzenia, fundacja The Bridge planuje zorganizować jego kolejną edycję. Płk Mariusz Frączek z AWL zapowiada, że uczelnia zamierza wziąć w niej udział. – Musimy przewartościować nasze podejście do cyberbezpieczeństwa. Strefa cyber ciągle jest traktowana jako sfera działań cywilnych, a przecież została uznana za jedną z domen walki – mówi. – Musimy być świadomi, że w cyberprzestrzeni może dojść do sytuacji, w której zagrożone będzie zdrowie i życie żołnierzy. Cieszę się, że udaje nam się zaszczepić tę wiedzę wśród podchorążych. Muszą wiedzieć, że służba w wojsku to nie tylko przygoda, ale przede wszystkim ciężka i pełna wyzwań praca – podkreśla.