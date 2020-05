Polacy ewakuowani z Afganistanu

Dziesięcioro polskich obywateli: dziennikarze, medycy i pracownicy kontraktowi utknęli w Afganistanie dwa miesiące temu. Nie mogli wrócić do kraju, ponieważ z powodu pandemii koronawirusa wstrzymano połączenia lotnicze.

Polscy obywatele, którzy z powodu pandemii koronawirusa utknęli na dwa miesiące w Afganistanie, wrócili już do kraju. Na pokładzie wojskowego samolotu C-295M przetransportowano dziennikarzy, kilku medyków i pracowników kontraktowych – w sumie 10 osób. Była to pierwsza ewakuacja cywilów z Kabulu przeprowadzona przez Wojsko Polskie.

Zaplanowanie ewakuacji i przygotowania do niej trwały trzy tygodnie. Zadania wojskowym nie ułatwiała epidemia, sytuacja związana z bezpieczeństwem w Afganistanie, a także trwający obecnie ramadan. Przygotowania do ewakuacji koordynował dowódca XI zmiany PKW płk pil. Waldemar Gołębiowski. A zaangażowanych w akcję było bezpośrednio 32 żołnierzy. – Planując operację musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie nie tylko ewakuowanych osób, ale także o bezpieczeństwo żołnierzy kontyngentu – podkreśla ppłk Adriana Wołyńska, rzecznik prasowa DO RSZ. Polaków wspierali m.in. Amerykanie oraz dowódca bazy HKIA w Kabulu, gen. bryg. Ahmet Ilbas.

– W nocy z 3 na 4 maja Polacy zostali przewiezieni do lotniczej bazy wojskowej z zachowaniem wszelkich zasad poufności i bezpieczeństwa – mówi mjr Kamil Szynkowski, rzecznik prasowy polskiego kontyngentu w Afganistanie. Tam wsiedli na pokład samolotu transportowego C-295M, który przyleciał z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego. Maszyną pod Hindukusz przyleciały dwie załogi lotnicze oraz ratownicy z zespołu ewakuacji medycznej. – Ewakuowanych przetransportowali do Wrocławia. Tam pasażerami zajęły się już cywilne służby – dodaje ppłk Wołyńska.

Jak informuje Dowództwo Operacyjne RSZ, była to pierwsza operacja typu Non Combatant Evacuation Operation, polegająca na ewakuacji cywilów przez wojsko, przeprowadzona na terenie Afganistanu. Sytuacja epidemiologiczna w tym kraju jest niepokojąca. Jak podało kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia Publicznego Afganistanu, losowo przeprowadzone testy na obecność koronawirusa wykazały, że aż 30 proc. z 500 badań dało wynik pozytywny. W ponad 36-milionowym kraju przeprowadzono dotąd ok. 12 tysięcy testów i oficjalnie potwierdzono 2700 zakażeń. Ze względu jednak na słabo rozwiniętą służbę zdrowia dane te są z pewnością niedoszacowane.

Ewakuacja cywilów z Afganistanu jest kolejną tego typu operacją przeprowadzoną w ostatnich miesiącach przez wojsko. W lutym, z powodu koronawirusa, dwukrotnie wojskowi lotnicy ewakuowali cywilów wracających z chińskiego Wuhan.