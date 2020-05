Prototyp wdrożony

Opracowany w 55 Batalionie Remontowym prototyp urządzenia do diagnostyki systemu ASS CHERDES z powodzeniem zakończył próby i wszedł do wyposażenia specjalistycznych jednostek wojskowych.

Wdrożony do użytku projekt to moduł diagnostyczno-obsługowy systemu ASS CHERDES. System ten montowany jest na pojazdach wojskowych i służy do detekcji skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Opracowane w 55 Batalionie Remontowym urządzenie pozwala na diagnostykę tego systemu i przeprowadzenie obsługi jego elementów składowych.

Moduł posiada możliwość podłączenia jednocześnie czterech głównych urządzeń systemu tzw. GID-3 oraz radiometru DPO. Stanowisko pozwala na pełną diagnostykę dwóch systemów jednocześnie CHERDES I i II. Starsza wersja „I” musi współpracować z radiometrem DPO, natomiast nowsza wersja „II” posiada już Blok Detekcji Wybuchów Jądrowych zastępujący Radiometr DPO z pierwszej wersji. Ponadto możliwe jest sprawdzenie i ładowanie radiometru DPO oraz na pracę czterech urządzeń GID-3 w celu wygrzania elektroniki, co jest szczególnie istotne w ich prawidłowym działaniu na pojazdach.