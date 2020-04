Terytorialsi pomagają szpitalowi

- Dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni ogólnodostępnych ma charakter profilaktyczny. To jednorazowa akcja - mówi Karolina Gajewska, rzecznik Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Od poniedziałku, 27 kwietnia żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej monitorują temperaturę osobom zgłaszającym się do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Ponadto na wniosek zarządu szpitala dezynfekcję pomieszczeń ogólnodostępnych, klatek schodowych, korytarzy, wind holi przeprowadzi Dezynfekcyjny Zespół Zadaniowy.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu wnioskował do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie szpitala żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej przy procesie dezynfekcji pomieszczeń ogólnodostępnych oraz przy monitorowaniu temperatury osób wchodzących do szpitala. W tych zadaniach szpitalowi na radomskim Józefowie pomagają żołnierze z 62 batalionu lekkiej piechoty z Radomia. Działania mają na celu zabezpieczenie zdrowia i życia pacjentów oraz personelu szpitala.

Radomscy Terytorialsi aktywnie biorą udział w zwalczaniu skutków epidemii koronowirusa. Zajmowali się między innymi ochroną i mierzeniem temperatury osób przebywających na lotnisku Okęcie, pracowali też przy dostarczaniu zaopatrzenia dla Domów Pomocy Społecznej.

Żołnierze biorą również udział we wspólnych działaniach z policją, kontrolując osoby przebywające w kwarantannie. Wspierają Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie województwa Mazowieckiego, pomagając w dostarczaniu żywności, leków czy innych niezbędnych środków do życia, a także niosą pomoc osobom starszym przebywającym na kwarantannie.

Akcja pomocy będzie przeprowadzona od dnia 27 kwietnia do odwołania.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykonują zadania na rzecz walki z koronawirusem już od 6 marca – w dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia w Polsce. Od 18 marca WOT prowadzi pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest ponad 5 tys. żołnierzy i przydzielonych pod dowództwo WOT podchorążych Akademii Wojskowych. Celem operacji jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. W ramach „Odpornej Wiosny” Terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.

Tekst: ppor. Jolanta Maciaszek