Wieloletnia współpraca sojusznicza

Żołnierze Błękitnej Brygady z wielkim zaangażowaniem wykonują wspólne zadania, więc współpraca z sojusznikami była, jest i będzie realizowana na możliwie najwyższym poziomie. Obecnie takie zadania żołnierze realizują podczas misji w Afganistanie i Libanie, a przygotowywane są dodatkowo II oraz III zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL do Libanu.

Służba wojskowa w 12 Brygadzie Zmechanizowanej cechuje się wielowymiarowym współdziałaniem z sojusznikami podczas misji zagranicznych, a także licznych ćwiczeń i szkoleń poligonowych w Polsce, jak i poza Jej granicami. Warto tu choćby wymienić misje realizowane już od 1992 roku (m. in. Kambodża, Liban, Syria, Afganistan, Irak, Kosowo, Sudan, Bośnia i Hercegowina, Republika Czadu), a także międzynarodowe ćwiczenia: ANAKONDA, DRAGON, ALLIED SPIRIT, COMBINED RESOLVE czy SABER STRIKE. Bez wątpienia jest to bezcenne doświadczenie, które stale podnosi poziom wojskowego profesjonalizmu.

Żołnierze 12 Brygady planują również w najbliższym czasie wspólnie z Amerykanami uczestniczyć w manewrach na poligonie drawskim. Ze względu na COVID-19 Dowództwo USA w Europie podjęło decyzję o modyfikacji ćwiczenia DEFENDER Europe 20, ale „Błękitni” utrzymują w gotowości siły i środki do tego ćwiczenia. - Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej i strony amerykańskiej przygotowują się do międzynarodowego ćwiczenia pod kryptonimem DEFENDER EUROPE 20. Będzie to kolejne potwierdzenie naszej wieloletniej, skutecznej współpracy – podsumował dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej generał brygady Sławomir Dudczak.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski