Wojsko zażegnuje kolejny kryzys w Kaliszu

80 żołnierzy zapewnia ewakuację pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej SALUS w Kaliszu. Działania koordynuje 12 Wielkopolska Brygada OT, współdziałając z personelem medycznym 2 Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia oraz chemikami z 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych, żandarmami i policjantami.

Działania są prowadzone na wniosek Wojewody Wielkopolskiego. Należy podkreślić, że z reguły za funkcjonowanie DPS odpowiadają władze samorządowe. W przypadku kiedy tracą one kontrolę nad sytuacją w DPS-ie reaguje wojewoda, który to w sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości może zwrócić się o wsparcie do Sił Zbrojnych.

W czasie operacji „Odporna wiosna” żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej udzielili bezpośredniego wsparcia już 116 Domom Pomocy Społecznej. Dowódcy brygad OT nawiązali kontakt ze wszystkimi 824 placówkami w Polsce. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja DPS-ów, a brygady OT odpowiadają na potrzeby dyrektorów placówek.