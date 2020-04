Wojsko ewakuowało kolejny DPS

W czasie operacji „Odporna wiosna” żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej udzielili bezpośredniego wsparcia już 116 Domom Pomocy Społecznej. Dowódcy brygad OT nawiązali kontakt ze wszystkimi ponad 800 placówkami w Polsce. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja DPS-ów, a brygady OT odpowiadają na potrzeby dyrektorów placówek. 22 kwietnia zakończyła się kolejna ewakuacja DPS, tym razem w Kleszczowie w powiecie bełchatowskim.

Po tym jak w kolejnych tego typu placówkach dochodziło do dużej liczby zarażeń koronawirusem, Domy Pomocy Społecznej zostały otoczone szczególnym nadzorem ze strony brygad obrony terytorialnej. - Na mocy decyzji MON, naszym celem jest wsparcie wojewodów i organów sanitarnych w sprawnym zapobieganiu sytuacji zagrożenia zdrowia i życia w zagrożonych DPS. Innym celem naszych działań jest odtwarzanie funkcji statutowych tych DPS, które decyzjami wojewodów zostały zamknięte. Nasze działania realizujemy wspólnie z siłami i środkami wydzielanymi przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Żandarmerię Wojskową, Służbę Zdrowia, PSP i OSP oraz Policję – gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Należy podkreślić, że z reguły za funkcjonowanie DPS odpowiadają władze samorządowe. W przypadku kiedy tracą one kontrolę nad sytuacją w DPS-ie reaguje wojewoda, który to w sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości może zwrócić się o wsparcie do Sił Zbrojnych. Taka pomoc udzielana jest obecnie w ponad 100 tego typu placówkach na terenie całego kraju.