Lubelscy terytorialsi przeprowadzili pierwszą dekontaminację

W operacji, obok chemików z 5 Pułku z Tarnowskich Gór, wzięli udział żołnierze z zespołów dekontaminacyjnych 2 LBOT, głównie siły 25 batalionu lekkiej piechoty z Zamościa. To były pierwsze tego typu działania terytorialsów. Wcześniej żołnierze OT przeszli odpowiednie szkolenia pod okiem doświadczonych chemików. - To nie pierwsze nasze szkolenia z chemikami z Tarnowskich Gór. Już miesiąc temu mieliśmy okazje szkolić się razem. Teraz ta współpraca jest intensywniejsza. Wymieniamy nasze doświadczenia, mamy własny sprzęt i możemy wspólnie, szybciej przeprowadzić dekontaminację.– mówi kpt. Marcin Zapalski z sekcji szkoleniowej lubelskiej brygady OT. Szkolenia w zakresie dekontaminacji będą w dalszym ciągu kontynuowane.

REKLAMA

- Są to dla nas cenne doświadczenia, które wykorzystamy, aby jeszcze lepiej pomagać naszemu społeczeństwu. Jesteśmy w gotowości, aby wspierać domy pomocy społecznej, odpowiadamy na ich aktualne potrzeby – dodał kpt. Zapalski.

Dekontaminacja została przeprowadzona w taki sposób, aby możliwie zminimalizować niedogodności dla pensjonariuszy. W większości przypadków są to osoby w ciężkim stanie oraz niepełnosprawne. Na czas operacji podopieczni i pracownicy zostali bezpiecznie przeniesieni do specjalnie wydzielonej części budynku.

Aktualnie żołnierze 2 LBOT wspierają Domy Pomocy Społecznej w Zamościu, Majdanie Ruszowskim, Ruskich Piaskach (powiat zamojski), Nowinach (powiat lubelski) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej. Do tej pory Terytorialsi zabezpieczali głównie transporty żywność, leków, łóżek oraz środków ochrony osobistej. Brygada jest w stałej gotowości, aby wspierać kolejne tego typu placówki.

Akcja dekontaminacyjna została przeprowadzona w ramach lubelskiego Zespołu Interwencji Kryzysowej. ZIK zostały utworzone od północy 20 kwietnia br. decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w każdym województwie na bazie brygad obrony terytorialnej oraz jednostek podległych Dowódcy Generalnemu RSZ. Głównym celem powstania zespołów jest wsparcie ewakuacji i przywracania zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Zespoły są utrzymywane w 6 godzinnej gotowości do podejmowania działań i kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

Żołnierze WOT aktywnie włączyli się w działania pomocowe na rzecz DPS-ów. W sumie wspierają około 40 Domów Pomocy Społecznej w całym kraju, a liczba ta wciąż rośnie. Zakres wsparcia jest bardzo szeroki i uzależniony od indywidualnych potrzeb generowanych przez prowadzące organy szczebla samorządowego.

Tekst: kpt. Damian Stanula