Terytorialsi dostarczają maseczki pOTrzebującym

Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczyli na terenie Mazowsza ponad 11,5 tys. maseczek wielorazowego użytku.

Od 16 kwietnia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązkowym elementem potrzebnym do wyjścia poza teren swojego miejsca zamieszkania - są maseczki ochronne. W gminach i powiatach rozpoczęła się ich dystrybucja. Jest to kolejny środek, który ma na celu zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Do każdego gospodarstwa za pośrednictwem m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną dostarczone maseczki zgodnie z podaną liczbą osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

Prośba o pomoc w dystrybucji maseczek, wpłynęła do WOT za pośrednictwem specjalnej aplikacji „Odporna Wiosna”. Platforma ułatwia współpracę żołnierzy WOT z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej i oddziałami Caritasu. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu Terytorialsi, wspierający osoby starsze i objęte kwarantanną szybciej dowiedują się, kto i gdzie czeka na ich pomoc. - Staramy się pomagać wszędzie tam, gdzie samorządy lokalne i ośrodki pomocy nie są w stanie samodzielnie realizować zadań związanych z dostarczeniem niezbędnej pomocy na rzecz lokalnej społeczności. W myśl credo Wojsk Obrony Terytorialnej – „Jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności” jesteśmy po to, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym - mówił pułkownik Przemysław Owczarek, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.