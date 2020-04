Artykuły spożywcze dla pOTrzebujących z Domu Pomocy Społecznej

Terytorialsi z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej we współpracy z Caritas Diecezji Radomskiej i Radomskiego Banku Żywności, dostarczyli artykuły spożywcze do Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy w województwie mazowieckim, powiecie radomskim.

- Zareagowaliśmy od razu na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Moi żołnierze są „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Dziś dostarczyliśmy ponad cztery palety napojów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej - dodał podpułkownik Łukasz Baranowski, dowódca 62 batalionu lekkiej piechoty w Radomiu.

Ksiądz Damian Drabikowski pełniący funkcję zastępcy dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej, podziękował Terytorialsom za ich pomoc: Dziękujemy za wsparcie ze strony żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i pomoc. Nie jest to jedyne działanie, które przeprowadziliśmy razem. Dzięki pomocy żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej udało się dostarczyć pomoc do szpitala w Starachowicach. Dziś żołnierze dostarczyli napoje do DPS w Wierzbicy oraz dostarczają żywność do naszych podopiecznych. Pomoc, która dociera do szpitali czy DPS jest owocem stałej współpracy między Radomskim Bankiem Żywności i Caritas Diecezji Radomskiej. Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania dla żołnierzy za pomoc. Kolejne działania przed nami i mam nadzieję, iż żołnierze WOT będą wpierać nas nadal.

Za kontakt z Domami Pomocy Społecznej oraz organizacjami charytatywnymi odpowiedzialni są oficerowie łącznikowi brygady, którzy przydzieleni są do każdego powiatu i gminy w województwie mazowieckim. Do wnioskowania o wsparcie WOT służy aplikacja "Odporna Wiosna". Za jej pośrednictwem wnioskodawcy wskazują miejsce i zakres oczekiwanej pomocy oraz nadają jej priorytet. Do realizacji zadania angażowany jest właściwy terytorialnie pododdział brygady (w Grójcu, Radomiu, Płocku i Pomiechówku).

Do tej pory w aplikacji wprowadzonych zostało już około 80 wniosków z całego województwa mazowieckiego za 6 Mazowiecką Brygadę OT. Natomiast za wszystkie brygady OT zostało zgłoszonych ponad 700 wniosków. Zgłoszenia przyjmowane są także telefonicznie, drogą mailową oraz poprzez fax.

Pomoc DPS realizowana jest również przez jednostki podległe Dowódcy Generalnemu RSZ i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Udzielane wsparcie obejmuje min. dostawy żywności i środków ochrony osobistej, kontrolę sanitarną, ewakuację medyczną personelu i pensjonariuszy, wsparcie logistyczne, pobieranie wymazów czy też przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych.

Należy podkreślić, że z reguły za funkcjonowanie DPS odpowiadają władze samorządowe. W przypadku kiedy tracą one kontrolę nad sytuacją w DPS-ych reaguje wojewoda, który to w sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości może zwrócić się o wsparcie do Sił Zbrojnych. Taka pomoc udzielana jest w kilkudziesięciu Domach Pomocy Społecznej na terenie całego kraju.

Jednym z pierwszych Domów Pomocy Społecznej, któremu żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej udzielili pomocy był ośrodek w m. Niedabyl, powiecie białobrzeskim. Na wniosek wojewody mazowieckiego żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady OT zaczęli wspierać placówkę od 26 marca br. Ich działania polegały m.in. na dostarczaniu żywności oraz na wspólnych patrolach z policją.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykonują zadania na rzecz walki z koronawirusem już od 6 marca – w dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia w Polsce. Od 18 marca WOT prowadzi pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest ponad 5 tys. żołnierzy i przydzielonych pod dowództwo WOT podchorążych Akademii Wojskowych. Celem operacji jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. W ramach „Odpornej Wiosny” Terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku. Dziś w WOT pełni służbę blisko 25 tys. żołnierzy. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Dlatego na czas walki z epidemią koronawirusa Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy.

Tekst: ppor. Jolanta Maciaszek/6MBOT