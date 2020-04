Przyłbice produkowane w Wojskowej Akademii Technicznej trafiają do szpitali

Od blisko dwóch tygodni zespoły pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT produkują kompletne przyłbice ochronne dla służb medycznych działających w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19. Dotychczas do szpitali trafiło 450 przyłbic i 24 komplety adapterów do masek zabezpieczających z filtrami HEPA.

W celu produkcji osłon swoje siły i infrastrukturę laboratoryjną połączyły dwa instytuty: Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Elementy do przyłbic produkowane są z wykorzystaniem techniki druku 3D. Łącznie pełną parą pracuje 21 drukarek działających w technologii FFF. W najbliższym czasie, dzięki inicjatywie dyrektora Instytutu Techniki Uzbrojenia, planowane jest pozyskanie kolejnych trzech drukarek 3D, które zasilą produkcję przyłbic.

„Elementy składowe przyłbic wykonujemy za pomocą techniki druku 3D. Dokładamy osłonę wyciętą z cienkiej płyty poliwęglanowej i składamy wszystko w jedną całość” – mówi mgr inż. Janusz Kluczyński z Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn WIM. Dzięki wsparciu dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej zakupiono niezbędne materiały, w tym 60 kg filamentu PET G (rodzaj materiału do drukarki 3D), spełniającego wymogi medyczne i odpornego na działanie środków dezynfekujących. Pierwsza partia przyłbic została wysłana do szpitali powiatu warszawskiego m.in. do Szpitala Specjalistycznego w Międzylesiu i Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. „Działamy do odwołania. Dopóki będzie taka potrzeba i starczy nam środków” – dodaje dr inż. Krzysztof Grzelak, dyrektor Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn kierujący pracami w Wydziale Inżynierii Mechanicznej.