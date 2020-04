AWL reaguje na zagrożenia biologiczne

Powołaliśmy w Akademii Wojsk Lądowych zespół ekspertów, którego zadaniem jest opracowanie nowych treści, a w przyszłości także przedmiotów, uwzględniających zagrożenia biologiczne. Znajdą się one w programach kształcenia podchorążych. Zgodnie z założeniem, że przygotowujemy naszych absolwentów do przyszłych konfliktów zbrojnych, opracowujemy model trzeciej wojny światowej Delta - TWSD (pierwotna nazwa „trzecia wojna światowa minus” ). Delta to a priori przyjęty w modelu błąd predykcji, który zwiększa jego wiarygodność. Założyliśmy w nim, że konflikty będą rozgrywane w trzech obszarach: wojny w cyberprzestrzeni, wojny informacyjnej i wojny technologicznej w obszarze działań kinetycznych. Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że błąd predykcji powinien być pomniejszony o zagrożenia biologiczne, natomiast model TWSD rozszerzony o obszar wojny biologicznej.

Gdzie zostaną implementowane wyniki prowadzonych badań?

Wyniki badań będziemy implementować w procesie dydaktycznym oraz w procesach zarządzania i dowodzenia w uczelni. Nowe treści programowe zostaną dodane do programów kształcenia wszystkich specjalności wojskowych, a szczególną uwagę zwrócimy na wojska chemiczne. Zasadne wydaje się przeniesienie w przyszłości punktu ciężkości z obszarów zagrożeń chemicznych na zagrożenia biologiczne. Z analiz, które prowadzimy w AWL, wynika, że broń biologiczna może być wykorzystywana do precyzyjnej eliminacji wybranych populacji. Daje to bardzo duże możliwości przeciwnikowi do skrytych, a przez to skutecznych uderzeń. Ponadto zaletą wykorzystania broni biologicznej jest stosunkowo niski koszt i możliwość ograniczania strat własnych.

Co może różnić atak biologiczny od ataku konwencjonalnego?

Można założyć, że istnieje prawdopodobieństwo braku jednoznacznej identyfikacji źródła ataku biologicznego, co daje przeciwnikowi możliwość prowadzenia efektywnych działań dyplomatycznych. Ta efektywność wynika z faktu, że nie jest on jednoznacznie postrzegany przez społeczność międzynarodową jako agresor. Z kolei państwo zaatakowane w taki sposób będzie miało problemy w skutecznym zabieganiu o wsparcie sojuszników. Reakcja może odbywać się na zasadzie: nie ma jasno sprecyzowanego agresora, nie zachodzi podstawowa przesłanka do udzielenia pomocy.

Jak sprawdzają się żołnierze AWL w walce z pandemią?

Okres pandemii to dla nas także czas kształtowania prospołecznych postaw. Podchorążowie AWL wspierają społeczeństwo praktycznie na terenie całej Polski. Pomagają służbie zdrowia, weteranom, wspierają działania logistyczne i związane z utrzymaniem porządku. Z dużym zaangażowaniem biorą udział w akcjach krwiodawstwa i wielu akcjach charytatywnych. Są przez to wzorem dla swoich kolegów i koleżanek z innych uczelni. To doskonała lekcja budowania morale w wojsku i jego relacji ze społeczeństwem.