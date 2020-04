Wsparcie dla wielkopolskich szpitali

Transport środków medycznych trafił do 65 wielkopolskich szpitali i placówek, walczących z koronawirusem. W przedsięwzięciu uczestniczyli terytorialsi z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (12 WBOT), podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych oraz pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- To już kolejna transza środków medycznych, którą kolportują żołnierze 12 WBOT, tym razem wspierani przez podchorążych. Należy podkreślić, że pod moją komendę oddelegowano 100 podchorążych – mówi płk Rafał Miernik, dowódca brygady.

Wojskowe pojazdy dowiozły do placówek medycznych blisko 1300 maseczek chirurgicznych, 211 tys. maseczek FFP2, 31 tys. maseczek FFP3, 52 tys. rękawiczek oraz ponad 5 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Żołnierze dostarczyli środki medyczne m.in. do Poznania, Leszna, Śremu, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Gniezna, Konina, Jarocina i Pleszewa.