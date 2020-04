Zabezpieczenie polskich kontyngentów wojskowych

Pandemia koronowirusa nie może przerwać łańcucha dostaw do polskich kontyngentów wojskowych. Żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej wysłali niezbędne mienie transportem lotniczym do Afganistanu, Włoch i Rumunii.

Za przygotowanie transportów do Polskich Kontyngentów Wojskowych odpowiadają żołnierze z Sekcji Mobilnego Modułu Przeładunkowego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Na początku kwietnia, samolotami Casa C-295M oraz C-130 Hercules, wysłano do Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie, Rumunii i we Włoszech transporty środków ochronnych, lekarstw i sprzętu medycznego, niezbędnych do realizacji zadań przez personel medyczny.

Szczególnie wyczekiwanym ładunkiem przed świętami Wielkiej Nocy w każdym kontyngencie wojskowym była świeża żywność. Pomimo utrudnień związanych z ograniczeniem transportu międzynarodowego, dzięki logistykom z Opola na świątecznych stołach nie zabraknie tradycyjnych polskich potraw.