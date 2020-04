Strategiczny most powietrzny

Jak poinformował nas Szymon Płoński, przedstawiciel zespołu zagranicznego ds. dostaw materiałów medycznych Agencji Rozwoju Przemysłu, środki ochrony po wyładowaniu z samolotu trafiły wprost na samochody ciężarowe, które przetransportują je do trzech magazynów Agencji Rezerw Materiałowych – w Ostrowi Mazowieckiej, Lublińcu oraz Strzałkowie. Tam decyzją ministerstwa zdrowia zostaną rozdysponowane do najbardziej potrzebujących szpitali i placówek medycznych.

Na blisko 230 paletach transportowych z Szanghaju w Chinach trafiło do Polski 190 tys. maseczek, milion rękawiczek, 180 tys. kombinezonów ochronnych oraz 50 tys. gogli. Ładunek, który w dobie pandemii COVID-19 jest wyjątkowo cenny, zajął 371 metrów sześciennych ładowni potężnej maszyny. Towar kupiła w Chinach Agencja Rozwoju Przemysłu. Wojsko podjęło się nie tylko jego przetransportowania, ale także wyładunku w miejscu docelowym. Zajął się tym wyspecjalizowany wojskowy zespół przeładunków lotniczych Komendy Obsługi Lotniska Wrocław. 22-osobowa grupa żołnierzy pod dowództwem por. Adriana Urbańskiego wykonała to zadanie w zaledwie trzy godziny.

Dwadzieścia minut po godzinie trzeciej rano na wrocławskim lotnisku Strachowice wylądował potężny ukraiński samolot An-124-100 Rusłan. Na pokładzie drugiej pod względem wielkości na świecie maszyny znajdowało się 50 ton środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. To sprzęt niezbędny do walki z epidemią koronawirusa.

REKLAMA

Film: Bogusław Politowski/polska-zbrojna.pl

Czwartkowa dostawa samolotem An-124-100 Rusłan oraz utworzenie przez wojsko mostu powietrznego na potrzeby transportu towarów w związku z epidemią odbyła się w ramach wielonarodowego programu SALIS (Strategic Airlift International Solution), którego Polska jest członkiem. Został on stworzony w ramach wspólnej inicjatywy 9 państw członkowskich NATO – Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Węgier, Norwegii, Polski, Słowacji i Słowenii – w celu zapewnienia zdolności do wojskowego transportu strategicznego. Możliwości te wykorzystywane są do prowadzenia operacji NATO i Unii Europejskich oraz zabezpieczania innych potrzeb państw członkowskich, takich jak misje humanitarne czy – jak obecnie – do walki z pandemią koronawirusa. Przewozy lotnicze w ramach programu SALIS koordynuje Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk podległe MON.