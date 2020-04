ZUT wspiera żołnierzy Dwunastki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie przekazał partię kilkudziesięciu przyłbic ochronnych dla żołnierzy i wojskowych ratowników medycznych 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Studenci i naukowcy największej szczecińskiej uczelni technicznej wykorzystują już od dłuższego czasu swój potencjał naukowy i technologiczny wspierając w walce z koronawirusem naszych największych bohaterów - szczecińskich medyków, a od dzisiaj także żołnierzy szczecińskiej „Dwunastki”. ZUT uruchomił wszystkie swoje drukarki 3D i wyprodukował już kilkaset przyłbic ochronnych, które trafiają do szczecińskich szpitali. Dziękujemy naukowcom i studentom z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za zaangażowanie w działania związane z produkcją i dystrybucją przyłbic potrzebnych do walki z COVID-19. „Kolejna partia przyłbic ochronnych trafi do żołnierzy już wkrótce…” - poinformowała nas kierownik Biura Promocji ZUT Kinga Wełyczko.