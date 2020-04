Wirtualny dzień otwarty

Akademia Sztuki Wojennej organizuje dzień otwarty zazwyczaj raz w roku, przed rozpoczęciem rekrutacji na studia. Wydarzenie cieszy się sporym zainteresowaniem, a uczelnię odwiedza zazwyczaj kilkaset osób . Młodzi ludzie przyjeżdżają, by dowiedzieć się, jakie są zasady rekrutacji i kierunki studiów, ale chcą także z bliska zobaczyć bazę dydaktyczną i szkoleniową Akademii.

Akademia Sztuki Wojennej otwiera nowy kierunek studiów – historię! Do wyboru będą trzy specjalizacje: historia wojskowości, służb specjalnych oraz archiwistyka. Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę m.in. w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, w tym w siłach zbrojnych. Wirtualny dzień otwarty w ASzWoj odbędzie się 16 maja.

Zwiedź uczelnię online

W tym roku będzie nieco inaczej – zaplanowany na 4 kwietna dzień otwarty, ze względu na zagrożenie COVID-19, został odwołany. Władze uczelni nie chciały jednak pozbawiać maturzystów możliwości bliższego poznania Akademii. Dlatego wpadły na pomysł zorganizowania wirtualnego dnia otwartego. Odbędzie się on 16 maja na profilu Akademii na Facebooku. Otworzy je wystąpienie rektora-komendanta Akademii, który opowie o uczelni.

Dziekani Wydziałów: Zarządzania i Dowodzenia, Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydziału Wojskowego, a także dyrektorzy Instytutu Prawa i Instytutu Historii Wojskowej zaprezentują, jak przebiegają studia w ich jednostkach oraz zdradzą ciekawostki z życia uczelni. – Natomiast ja przedstawię naszą ofertę edukacyjną i ogólne informacje o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji – mówi płk dr hab. inż. Leszek Elak, prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej.

Zwiedzający będą też mogli dowiedzieć się, jakie są zasady międzynarodowego programu wymiany studentów Erasmus+, współpracy z innymi uczelniami oraz pomocy materialnej dla studiujących.

Tegoroczny dzień otwarty będzie wirtualnym spacerem po kampusie ASzWoj. Zainteresowani obejrzą filmy prezentujące różne, ciekawe miejsca Akademii. – W związku z tym, że mamy sporo do pokazania, sfilmowanie wszystkiego jest nie lada wysiłkiem. Dlatego, choć wydarzenie odbędzie się za ponad miesiąc, rozpoczęliśmy już przygotowania i sukcesywnie nagrywamy materiały – wyjaśnia płk Elak.

Co będzie można zobaczyć podczas wirtualnego dnia otwartego? Na przykład nowoczesne sale wykładowe, laboratoria i zinformatyzowaną bibliotekę z blisko pół milionem woluminów, z których część jest dostępna jest online. Młodzież będzie też mogła zwiedzić Akademicki Ośrodek Sportu. W jego skład wchodzą m.in. hale sportowe, korty tenisowe, siłownie, stadion sportowy z bieżnią lekkoatletyczną oraz basen.

– Wirtualną formę zwiedzania praktykują też inne uczelnie, a z moich obserwacji wynika, że cieszą się one dużą popularnością. Liczymy, że i u nas tak się stanie – przyznaje płk Elak. I dodaje, że do zwiedzania online zostali już zaproszeni uczniowie około 150 szkół średnich z klasami mundurowymi, które ASzWoj objęła patronatem. – Wydarzenie adresujemy jednak do wszystkich zainteresowanych bliższym poznaniem Akademii – mówi prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj.

Nowości w ofercie

Władze uczelni podkreślają, że tegoroczni maturzyści mają do wyboru 12 kierunków. Wśród nich są np. bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, obronność, lotnictwo i logistyka. Nie brakuje nowości. W tym roku będzie nią kierunek historyczny. – Proponujemy go wszystkim tym, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą historii Polski, powszechnej oraz wojskowości, a także zyskać umiejętności warsztatowe w zakresie archiwistyki, bezpieczeństwa, zarządzania wiedzą i informacją – mówi płk Elak. W ramach kierunku przewidziane jest kształcenie w trzech specjalnościach: historia wojskowa, historia służb specjalnych, archiwistyka. Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę w placówkach naukowych, muzealnych, kulturalnych, archiwach i wydawnictwach, a także w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, w tym w siłach zbrojnych.



Grafika: ASzWoj

Po raz drugi uczelnia będzie rekrutować na kierunek prawa (trzy specjalności: prawo bezpieczeństwa, prawo wojskowe i obronne, prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii). – Naszą misją jest kształcenie kadr dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Dlatego młodym ludziom, którzy wybiorą ten kierunek, zapewniamy zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego, w tym finansów wojskowych, prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego – zapewnia płk Elak. Absolwenci kierunku będą mogli przystąpić do państwowych egzaminów na wybraną aplikację: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną.

Tegoroczni maturzyści mogą też wybrać uruchomiony w ubiegłym roku kierunek: bezpieczeństwo informacyjne. To oferta dla tych, którzy chcą pracować na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej i wojskowej, a także Straży Granicznej, Policji, Straży Miejskiej i służbach ratowniczych, a także podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem IT. W ramach kierunku można się kształcić na specjalistów ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektorów ochrony danych osobowych, projektantów systemów bezpieczeństwa informacyjnego i infomenadżerów.

Akademia Sztuki Wojennej powstała w wyniku przekształcenia Akademii Obrony Narodowej i działa pod nową nazwą i w nowych strukturach od 1 października 2016 roku, dziedzicząc tradycję Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów oraz instytucji wojskowych, a studentów cywilnych przygotowuje do realizacji zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz pracy w biznesie. Akademia poza studiami I, II i III stopnia ma także bogatą ofertę studiów podyplomowych. W strukturach Akademii znajduje się Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, a także jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych.