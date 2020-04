Mobilne laboratoria do diagnozowania COVID-19

W mobilnych laboratoriach pracują żołnierze i cywile. Są to specjaliści m.in. z dziedziny biologii molekularnej, analityki medycznej czy epizoocjologii (epidemiologia zwierząt).

Jedno mobilne laboratorium to jeden kontener, który można przewieźć w dowolne miejsce i bardzo szybko przygotować do pracy. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ pozyskało kontenery, które zostały wyposażone i przygotowane do działania w 2012 roku. Od tego czasu personel zatrudniony do pracy w laboratoriach mobilnych i laboratorium stacjonarnym CRESZ prowadził różnego rodzaju badania środowiskowe, m.in. dotyczące oceny ryzyka narażenia polskich żołnierzy na choroby przenoszone np. przez komary czy kleszcze. Jednak obecnie w związku z rozprzestrzeniającą się w kraju epidemią szef MON postawił Centrum nowe zadanie.

Zgodnie z decyzją ministra obrony, w czasie epidemii COVID-19 powodowanej przez wirusa SARS-CoV-2, personel wydzielony do pracy w laboratorium mobilnym jest wsparciem cywilnej służby zdrowia. Pracuje na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Bada próbki osób, od których został pobrany materiał i dostarczony do WSEE w Warszawie. Nie ma znaczenia, czy są to żołnierze czy cywile. W czasie badań specjaliści wykorzystują sprzęt do diagnostyki molekularnej, czyli aparat Real-Time PCR – CFX96 oraz urządzenia do izolacji kwasów nukleinowych. – Mamy także komory laminarne oraz wyposażenie niezbędne do klasycznej diagnostyki mikrobiologicznej. Jedno laboratorium może jednocześnie wykonać analizę 96 próbek. Takie badanie zajmuje kilka godzin – wyjaśniają pracownicy CRESZ.

W przypadku diagnozowania COVID-19 materiałem do badań jest przede wszystkim wydzielina z nosogardzieli, wymazy z gardła oraz aspiraty z różnych odcinków dróg oddechowych.

Mobilne laboratorium Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ to nie jedyna wojskowa jednostka medyczna zaangażowana w walkę z koronawirusem. Testy na obecność koronawirusa wykonuje także Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach, należący do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii.

Wsparciem dla publicznego systemu opieki zdrowotnej są także wojskowe szpitale i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej. W każdym województwie działają także wojskowe zgrupowania zadaniowe, które mogą być wsparciem dla Ministerstwa Zdrowia. Cywilna służba zdrowia może skorzystać m.in. z kilkudziesięciu pojazdów sanitarnych i busów wojskowych, 10 zespołów dezynfekcyjnych, a także z pomocy mobilnych zespołów medycznych, które tworzą lekarze, pielęgniarki i ratownicy. W nagłych przypadkach do dyspozycji pozostają również siły lotnictwa – samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej.