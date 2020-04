Marynarze ze Świnoujścia wspierają „Dwunastkę”

Żołnierze 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego kolejny tydzień wspierają Straż Graniczną w Świnoujściu. Wspólnie z funkcjonariuszami patrolują zachodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej. W tej trudnej służbie wspomagają ich marynarze z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Żołnierze na granicy mogą działać w sposób sprawny, bezpieczny i skoordynowany, także dzięki owocnej współpracy z Świnoujską 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża, która kolejny już raz zaangażowała się we współdziałanie z oddziałami 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Tym razem ma ono nietypowy, niemilitarny charakter. Nie widać ich na „pierwszej linii”, nie pełnią służby na przejściach granicznych, ale to właśnie marynarze dbają o to żeby przeciwlotnicy

z „Dwunastki” mogli we właściwy sposób realizować swoje zadania.

8.Flotylla Obrony Wybrzeża zajmuje się zabezpieczeniem logistycznym żołnierzy z Koszalina na terenie garnizonu Świnoujście. Zabezpieczamy wszelkie potrzeby socjalno – bytowe m.in. zakwaterowanie i wyżywienie żołnierzy na terenie Komendy Portu Wojennego. Udostępniamy również miejsca, gdzie żołnierze mogą wykonać obsługę swoich pojazdów, wykonać niezbędne naprawy oraz uzupełnić paliwo – tłumaczy rzecznik prasowy 8.FOW kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski.