Terytorialsi wybudowali szpital polowy w Bydgoszczy

Terytorialsi z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wybudowali w Bydgoszczy szpital polowy. Jest to związane z przygotowaniami 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy na ewentualne zwiększenie liczby chorych na COVID-19.

Już teraz przed wejściem do szpitala wystawione są dwa namioty, które służą do przeprowadzenia tzw. „triażu”. Jest to procedura segregacji pacjentów z uwagi na ich stan zdrowia. „Rozstawienie ponad 23 namiotów szpitala polowego zajęło nam 3 dni. Terytorialsi pracowali od rana do wieczora angażując się w to przedsięwzięcie ze wszystkich sił” – komentuje płk Krzysztof STAŃCZYK, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. „Namioty rozstawione przez Terytorialsów będą również funkcjonować jako bezpośrednie wsparcie działań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego bydgoskiego szpitala” – dodaje płk Krzysztof STAŃCZYK.

Szpital polowy będzie również pełnił dodatkową funkcję, a mianowicie będzie dodatkowym miejscem kwarantanny na ewentualny wypadek zwiększonego napływu chorych do szpitala wojskowego.