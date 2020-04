Wspieramy Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych

W sumie wojskowe ciężarówki przewiozły z Okęcia do Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych 30 ton materiałów. Znaczna część tych środków została następnie przetransportowana do Głównego Magazynu Poczty Polskiej w Łodzi. Tutaj od poniedziałku 30 marca aż do piątku 3 kwietnia porcjowało i pakowało je bez wytchnienia 150 żołnierzy WOT.

Na wniosek Ministerstwa Zdrowia zadania pakowania i przetransportowania tych środków podjęli się żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej z 91 batalionu lekkiej piechoty w Zgierzu. – To było działanie bardzo dynamiczne – mówi ppłk Marcin Markiewicz, dowódca 91blp. – Otrzymaliśmy informację, że trzeba zabrać transport środków dla placówek medycznych z samolotu, który przyleci na Lotnisko Cargo Warszawa-Okęcie. Nie było czasu na zastanawianie się. Wspólnie z żołnierzami natychmiast ruszyliśmy do akcji.

30 ton materiałów – środków ochrony osobistej i płynu do dezynfekcji – trafiło do szpitali oraz aptek w całej Polsce. Przy ich transporcie i pakowaniu niezbędna była pomoc żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W ciągu tych pięciu dni terytorialsi przygotowali do wysłania 22 tysiące paczek, które wyjechały do szpitali i aptek w całym kraju. – Tego typu transporty na pewno będą się jeszcze odbywały a my jesteśmy w pełnej gotowości, aby to zadanie realizować – mówi ppłk Markiewicz.

Wojska Obrony Terytorialnej od 18 marca prowadzą pierwszą ogólnopolską operację przeciwkryzysową o nazwie „Odporna Wiosna”. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmacnianie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Działania prowadzone są w trzech obszarach. Pierwszym jest wsparcie Policji w kontroli osób przebywających w kwarantannie oraz w typowych działaniach patrolowych. Drugim obszarem jest wsparcie opieki zdrowotnej i służb sanitarnych w pobieraniu wymazów. A trzecim bardzo szerokim i angażującym jest wsparcie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, przebywających w kwarantannie. To zadanie wykonywane jest w ścisłej współpracy z różnego szczebla ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pomocowymi jak np. Caritas.

mjr Arkadiusz Rubajczyk/ rzecznik prasowy 9 ŁBOT