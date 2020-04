Mobilizacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej w walce z epidemią

Kilkaset tysięcy masek, gogli, kombinezonów i artykułów pierwszej potrzeby przekazały do tej pory spółki z Grupy PGZ na walkę z epidemią koronawirusa. Wsparcie trafia wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne – do szpitali zakaźnych, na oddziały ratunkowe, do żołnierzy, strażaków, policjantów. Przekazywane środki finansowe przeznaczane są na zakup respiratorów i niezbędnych do funkcjonowania szpitali zakaźnych rzeczy. Do tej pory wartość udzielonego wsparcia to prawie milion złotych.

W obliczu zagrożenia każda forma zaangażowania i pomocy ma znaczenie. Jedno działanie uruchamia kolejne spontaniczne w innej części Polski tam, gdzie działają spółki z Grupy PGZ. Zakłady PGZ mają kilkudziesięcioletnią tradycję i doskonale znają potrzeby lokalnych społeczności. Koncentrują się na zabezpieczeniu potrzeb personelu medycznego szpitali zakaźnych, żeby był jak najlepiej przygotowany do ratowania życia i zdrowia pacjentów.

– Spółki z Grupy PGZ robią wszystko, żeby w jak największym stopniu odpowiedzieć na potrzeby ludzi, którzy od kilku tygodni nieustannie niosą pomoc chorym. Im lepiej zabezpieczeni będą przed zagrożeniem ratownicy, lekarze, pielęgniarki, tym dłużej będą mogli pomagać najbardziej narażonym. Dlatego przekazujemy konkretne rzeczy, na konkretne cele: respiratory, odzież ochronną, maski, gogle, płyny dezynfekujące czy rękawice. W Grupie PGZ pracują także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy po pracy angażują się we wsparcie lokalnych społeczności. Ograniczenie rozwoju epidemii jest w interesie nas wszystkich, dlatego doceniamy każdą inicjatywę, która zbliża nas do tego celu – powiedział Andrzej Kensbok, Prezes Zarządu PGZ S.A.