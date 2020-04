Terytorialsi z pomocą dla służby zdrowia

Radomskie służby zdrowia walczą z zapobieganiem epidemii koronawirusa. Personel Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, oprócz zapewnienia jak najlepszej opieki nad pacjentami, stara się zgromadzić jak najwięcej sprzętu i środków ochrony. Przy wsparciu rozładunku oraz transportu z pomocą ruszyli terytorialsi z Radomia.

Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej od kilku dni wspierają radomskie służby zdrowia. Terytorialsi pomagają w przewozach oraz rozładunku sprzętu i środków ochrony z magazynów z całego kraju.

Jeden z punktów kredo żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej brzmi: „Jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności”. W tych szczególnych dniach te słowa są dla żołnierzy WOT szczególnym sprawdzianem, do którego wszyscy podchodzą z ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. - Jesteśmy do dyspozycji radomskich placówek służby zdrowia, zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Nie mogłem odmówić pomocy, widząc tak tytaniczną pracę, którą wykonuje personel Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. To jest nasz obowiązek. Podczas trwania epidemii, cały czas wspieramy lokalną społeczność na bardzo wielu płaszczyznach pomocy – dodaje podpułkownik Łukasz Baranowski Dowódca 62 batalionu lekkiej piechoty w Radomiu.