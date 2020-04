Przyłbice dla szpitali od Akademii Marynarki Wojennej

Uczelnia przystąpiła do akcji www.drukarzedlaszpitali.pl 25 marca i od tej pory 24 h na dobę rozpoczęła się produkcja elementów do przyłbic. Uruchomiono 4 drukarki 3D, które wytwarzają poszczególne części, a następnie podchorążowie składają w całość. Warto zaznaczyć, że bezpłatnie szyby do przyłbic dostarcza firma Plastic Display z Tczewa. Natomiast materiały do druku finansuje Akademia Marynarki Wojennej oraz co ważne uruchomiona została zbiórka pieniędzy wśród społeczności akademickiej, gdzie już uzbierało się kilka tysięcy złotych. Najsłabszym ogniwem produkcji są drukarki, których wydajność jest ograniczona dlatego zwracamy się z APELEM do wolontariuszy, którzy mogą udostępnić drukarki 3D.

Dla jak największej wydajności i sprawności w całej produkcji każdy ma swoje zadania, jedni zajmują się drukiem, inna osoba pozyskuje sprzęt i organizuje zadania, a jeszcze ktoś inny zajmuje się zbiórką pieniędzy, zakupem materiałów w internecie i transportem.

To jest kolejna odpowiedź Akademii Marynarki Wojennej na walkę z koronawirusem. Wcześniej uczelnia zorganizowała 2 akcje honorowego krwiodawstwa wśród podchorążych, a także skierowała swoich studentów wojskowych do pomocy 7. Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Tekst: kmdr por. Wojciech Mundt

Akademia Marynarki Wojennej wyprodukowała i przekazała 30 przyłbic ochronnych dla lekarzy i personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Kartuzach. Natomiast do końca tygodnia przekaże 40 sztuk do 7. Szpitala Marynarki Wojennej. Inicjatorem akcji jest bsmt pchor. Dominika Mączka, która wręcz zaraziła pomysłem kadrę Laboratorium Podstaw Techniki Wydziału Mechaniczno - Elektrycznego: kmdr. por. Krzysztofa Świątka, st. chor. szt. Piotra Baranowskiego i dr. inż. Bogdana Szturomskiego.

Autor zdjęć: AMW.



