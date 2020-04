Ramię w ramię - terytorialsi i podchorążowie oddawali krew w Bydgoszczy

W ramach operacji „Odporna wiosna” oprócz wielu innych akcji niesienia pomocy potrzebującym, Terytorialsi z Bydgoszczy i podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych oraz Wojskowej Akademii Technicznej oddawali krew. Jest to bardzo silne wsparcie dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

„Musimy pamiętać o tym, że oddawanie krwi jest bezpośrednim wsparciem społeczeństwa. Trzy miesiące temu nikt by nie pomyślał, że propagowanie wśród społeczeństwa idei honorowego krwiodawstwa oraz transplantacji z jednoczesnym ukierunkowaniem na budowę zaufania do WOT stanie się dla nas praktycznym egzaminem sprawdzającym” – podkreśla płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Od początku operacji „Odporna wiosna” krew oddało już 821 żołnierzy i podchorążych. Stanowi to wzrost o 397 dawców w ciągu tylko 48 godzin. Ilość oddanej w tej akcji krwi to już 375 litrów. Tylko w czasie minionego weekendu ilość oddanej krwi wyniosła ponad 183 litrów. W kolejce do pomocy innym, w najbliższych dniach czeka około 1000 zdeklarowanych przyszłych krwiodawców. Pozwoli to „wpompować” w system ratowania życia naszych obywateli blisko 500 litrów krwi.